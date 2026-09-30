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Υπουργείο Υγείας, Αστυνομία, Νομική Υπηρεσία και Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος πιάνουν δουλειά.

Στόχος τους να προχωρήσουν σε λεπτομερή αξιολόγηση και διαχείριση όλων των περιπτώσεων που έχουν εντοπιστεί/καταγραφεί και αφορούν κέντρα, κλινικές και άλλες δομές που προσφέρουν υπηρεσίες ή εφαρμόζουν πρακτικές και μεθόδους που ενέχουν αυξημένο βαθμό κινδύνου για την υγεία.

Όπως πληροφορούμαστε, το υπουργείο Υγείας έχει ολοκληρώσει τη χαρτογράφηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών και έχει ήδη καταγράψει όλες τις υφιστάμενες δομές προκειμένου να ληφθούν μέτρα και να γίνουν παρεμβάσεις εκεί και όπου κριθεί σκόπιμο.

«Το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, έχει προχωρήσει σε χαρτογράφηση κέντρων και υποστατικών που παρέχουν υπηρεσίες, ή εφαρμόζουν πρακτικές, που ενδέχεται να ενέχουν αυξημένο βαθμό κινδύνου για την υγεία», ανέφερε στο philenews ο λειτουργός τύπου του υπουργείου Υγείας Δημήτρης Κωνσταντίνου προσθέτοντας ότι «ήδη έχει αρχίσει και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιτόπιων ελέγχων».

«Στόχος της διαδικασίας είναι, μεταξύ άλλων, να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ υπηρεσιών ευεξίας και υπηρεσιών που συνιστούν ιατρικές πράξεις και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρέχονται στο κατάλληλο ιατρικό πλαίσιο, με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφάλειας».

Στο πλαίσιο αυτό, είπε ο κ. Κωνσταντίνου, «υπάρχει συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, την Αστυνομία και τον ΠΙΣ».

Με βάση τα ευρήματα των ελέγχων και την αξιολόγησή τους, «το υπουργείο Υγείας θα προχωρήσει στις δέουσες ενέργειες, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών».

Υπενθυμίζεται ότι από πλευράς του ΠΙΣ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και θα κινηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, αυτού του είδους υπηρεσίες προσφέρονται από γιατρούς μέλη του.