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Η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ Πάφου είναι, λέει, εναντίον της μετονομασίας της οδού Κεμάλ Ατατούρκ στον Μούτταλο και χαρακτηρίζει το θέμα «ιδιαίτερα ευαίσθητο». Ισοβαθμίζει, μάλιστα, ενδεχόμενη μετονομασία της οδού με τις παράνομες μετονομασίες οδών και τοπωνυμίων στα κατεχόμενα. Διερωτάται αν όσοι επιθυμούν τη μετονομασία της οδού, έχουν αποδεχθεί την ιδέα της διχοτόμησης και των δύο κρατών.

Ακραίο. Όπως ακραία είναι και η άρνηση για μετονομασία μιας οδού που φέρει το όνομα ενός σφαγέα, γιατί δήθεν θα οδηγηθεί το Κυπριακό σε λανθασμένη κατεύθυνση.

Και δεν οδηγείται, άραγε, σε λανθασμένη κατεύθυνση όταν συγκρίνεται η μετονομασία μιας οδού στον Μούτταλο με τα εγκλήματα πολέμου στα κατεχόμενα; Να μας πει η Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ. Ύστερα να μας πει γιατί τόση ταραχή με τον Ατατούρκ.

Κι αν αγωνιά τόσο για το Κυπριακό και την κατεύθυνσή του, ας προτείνει να μετονομαστεί σε «Ιχσάν Αλή» για να τιμηθεί ο Τουρκοκύπριος γιατρός που δεν λογάριασε ποτέ τη διχοτομική κληρονομιά του Ατατούρκ.

ΑΛ.ΜΙΧ.