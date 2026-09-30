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Η προεδρολογία άρχισε νωρίς. Κάποιοι σχολιάζοντας τις σχετικές εξελίξεις μιλούν ήδη για μια μακρά περίοδο με αισθητή τοξικότητα. Εμείς θα λέγαμε ότι αυτή η μακρά περίοδος που μεσολαβεί μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές θα είναι δύσκολη για τους δημοσιογράφους του ελεύθερου ρεπορτάζ και δη αυτούς που θέλουν να διαφυλάττουν την αντικειμενικότητά τους.

Γιατί πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει ροή θεμάτων, τα οποία χρήζουν και του απαραίτητου φιλτραρίσματος, καθώς ουκ ολίγες φορές διαρρέουν με στόχο να εξυπηρετηθούν υποψήφιοι σε βάρος ανθυποψηφίων.

Μπήκαμε νωρίς στην ύπουλη περίοδο…

Φ.Μ.