Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Συνέντευξη με την Διευθύντρια Εκδηλώσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου XM, Κωνσταντίνα Στυλιανού

Ερ: Ο Όμιλος XM είναι γνωστός για τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, με σημαντικά οφέλη για ανθρώπους και κοινότητες. Πρόσφατα μάθαμε για μια νέα συμφωνία συνεργασίας του Ομίλου XM με τον διεθνή ανθρωπιστικό Οργανισμό Hope For Children CRC Policy Centre. Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι αυτής της συνεργασίας;

Απ: Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω γι’ αυτή την σημαντική συνένωση δυνάμεων του Ομίλου XM με τον Οργανισμό Hope For Children. Η υγεία και η ευημερία των παιδιών είναι ένας από τους πρωταρχικούς πυλώνες στους οποίους βασίζεται η δική μας αντίληψη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Τα παιδιά είναι το μέλλον κάθε τόπου, το μέλλον του πλανήτη ολόκληρου, γι’ αυτό επιβάλλεται να τα προστατεύουμε και να τα βοηθούμε να αναπτύξουν όλες τις δυνατότητές τους. Η επιλογή του οργανισμού Hope For Children γι’ αυτή τη συνεργασία δεν ήταν τυχαία. Γνωρίζουμε όλοι το πολύπτυχο έργο του Οργανισμού για την προστασία και στήριξη ευάλωτων παιδιών, όπως και την αναγνώριση που έχει από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Η συνεργασία μας με το Hope For Children, βέβαια, υπάρχει εδώ και μια εξαετία, όσα χρόνια δηλαδή λειτουργεί η Γραμμή Βοήθειας 1466. Ο Όμιλος XM χρηματοδοτεί διαχρονικά τη τεχνική υποδομή της υπηρεσίας αυτής, που στελεχώνεται όλο το 24ωρο από ειδικούς ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νομικούς σύμβουλους του Οργανισμού, οι οποίοι παρέχουν δωρεάν συμβουλές και καθοδήγηση. Όταν κρίνεται αναγκαίο, οι λειτουργοί του τηλεφωνικού κέντρου 1466 μπορούν να καλέσουν τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες να παρέμβουν, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια, την ευημερία και τα συμφέροντα του παιδιού.

Ερ: Πόσα τηλεφωνήματα γίνονται κατά μέσο όρο προς την Γραμμή Βοήθειας 1466;

Απ: Σύμφωνα με στοιχεία του Hope For Children, από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουν γίνει 1098 κλήσεις προς το 1466, με μέσο όρο 34 τηλεφωνήματα την βδομάδα. Η πλειοψηφία όσων καλούν είναι παιδιά και νέοι, από δεκατριών έως δεκαεπτά ετών, που συχνά είναι θύματα βίας και εκφοβισμού μέσα στην οικογένεια ή το σχολείο. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα γίνονται από γονείς που ανησυχούν για τα παιδιά τους και από θύτες που ζητούν βοήθεια.

Ερ: Ποιοί είναι οι συχνότεροι λόγοι για τους οποίους παιδιά και νέοι καταφεύγουν στην Γραμμή Βοήθειας 1466;

Απ: Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους γίνονται οι κλήσεις προς το 1466 από παιδιά και νέους πέρα από τον εκφοβισμό και την ενδοοικογενειακή βία, είναι οι συναισθηματικές δυσκολίες μετά από ένα διαζύγιο των γονέων και αλλαγή της κατοικίας τους, ή μετά από την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, η ενδοοικογενειακή βία, ο σχολικός εκφοβισμός, οι τάσεις αυτοκτονίας και άλλα ψυχοκοινωνικά και νομικά προβλήματα. Συχνά επίσης καλούν γονείς που ζητούν καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης ή επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών τους.

Ερ: Πέρα από την τηλεφωνική καθοδήγηση, τι προσφέρεται στη συνέχεια στα παιδιά και τις οικογένειες που αποτείνονται στο 1466;

Απ: Η ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς του Οργανισμού Hope For Children μπορεί να συνεχιστεί με δωρεάν συνεδρίες, τόσο για το παιδί όσο και για όλη την οικογένεια, εφόσον το επιθυμούν. Ο Όμιλος XM χρηματοδοτεί την αναπαλαίωση ενός διατηρητέου κτιρίου στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα στη Λευκωσία, το οποίο θα στεγάζει το Συμβουλευτικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας XM.

Το νέο κτίριο θα προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για την συνέχιση της ψυχολογικής, κοινωνικής και νομικής στήριξης, που ήδη προσφέρεται δωρεάν σε παιδιά και ενήλικες, οι οποίοι αποτείνονται στο 1466 για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης, παραμέλησης, σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού (bullying/grooming), καθώς και για καθοδήγηση σε θέματα προστασίας των παιδιών. Υπολογίζεται ότι με την ολοκλήρωση του κτιρίου, το Συμβουλευτικό Κέντρο θα μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι και 500 παιδιά και οικογένειες κάθε χρόνο.

Ερ: Μιλήστε μας για την εκστρατεία κατά του σχολικού εκφοβισμού που τρέχει την περίοδο αυτή. Γιατί αποφασίσατε να προχωρήσετε στην δημιουργία των τηλεοπτικών σποτ και ποιος είναι ο στόχος της εκστρατείας;

Απ: Ο Όμιλος XM έχει μια ευρεία συνεργασία με τον Οργανισμό Hope For Children, πέρα από την οικονομική στήριξη της Γραμμής Βοήθειας 1466 και του Συμβουλευτικού Κέντρου Παιδιού και Οικογένειας XM. Η εκστρατεία για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού έχει τον τίτλο ‘Κάθε θύτης έχει την δική του ιστορία’, και είναι βασισμένη σε πραγματικά περιστατικά bullying. Τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Hope For Children καταδεικνύουν μια αύξηση στα περιστατικά αυτά, γι’ αυτό η εκστρατεία μας στοχεύει να προβληματίσει γονείς, δασκάλους, παιδιά, νέους και την κοινωνία στο σύνολό της σχετικά με τα αίτια που κρύβονται πίσω από την επιθετική συμπεριφορά κάποιου παιδιού, ώστε να αναρωτηθούν τι συμβαίνει στην καθημερινότητά του, που το εξωθεί σε ακραίες συμπεριφορές, και πώς το περιβάλλον του μπορεί να το βοηθήσει.

Το bullying είναι ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και η εκστρατεία αυτή αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που κάνουν κάποια παιδιά θύτες ή θύματα εκφοβισμού. Τα παιδιά αξίζουν την προσοχή και την φροντίδα όλων μας, ώστε να γίνουν ισορροπημένοι ενήλικες και να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα όνειρά τους. Ο Όμιλος XM επενδύει σε προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με επίκεντρο την υγεία και την ευημερία των παιδιών, προσβλέποντας σε ένα μακροπρόθεσμο και σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Facebook: https://www.facebook.com/xmculture

Instagram: https://www.instagram.com/xmculture/

TikTok: https://www.tiktok.com/@xmculture

YouTube: https://www.youtube.com/@XMCulture