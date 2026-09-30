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Την παραίτηση της Lyn Mary GroblΚύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ, καθώς και αλλαγές στη σύνθεση πέντε επιτροπών, ανακοίνωσε το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν στις συνεδρίες των δύο Διοικητικών Συμβουλίων στις 29 Σεπτεμβρίου 2026. Τόσο η παραίτηση όσο και οι αλλαγές στις επιτροπές τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2026.

Τα Διοικητικά Συμβούλια αποδέχθηκαν την παραίτηση της Grobler, την ευχαρίστησαν για την πολυετή συνεισφορά της στο Συγκρότημα και της ευχήθηκαν κάθε επιτυχία για το μέλλον.

Η νέα σύνθεση των επιτροπών

Στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου, πρόεδρος είναι η Monique Hemerijck και μέλη οι Christian Hansmeyer, Αντρέας Κρητιώτης και Elisabet Pinilla Guell.

Στην Επιτροπή Ελέγχου, πρόεδρος είναι η Ειρήνη Ψάλτη και μέλη οι Monique Hemerijck, Γεώργιος Συρίχας και Stuart Birrell.

Στην Επιτροπή Διορισμών και Εταιρικής Διακυβέρνησης, πρόεδρος είναι ο Τάκης Αράπογλου και μέλη οι Christian Hansmeyer, Γεώργιος Συρίχας και Adrian John Lewis.

Στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, πρόεδρος είναι ο Adrian John Lewis και μέλη οι Ειρήνη Ψάλτη, Αντρέας Κρητιώτης και Elisabet Pinilla Guell.

Στην Επιτροπή Τεχνολογίας, πρόεδρος είναι ο Stuart Birrell και μέλη οι Monique Hemerijck και Adrian John Lewis.

Το μέγεθος του Συγκροτήματος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση, στις 30 Ιουνίου 2026 το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου διέθετε 57 καταστήματα στην Κύπρο, από τα οποία ένα λειτουργούσε ως θυρίδα, και απασχολούσε 2.839 εργαζομένους διεθνώς.

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ανερχόταν σε €29,1 δισ., ενώ τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονταν σε €3 δισ. Το Συγκρότημα παρέχει τραπεζικές, χρηματοδοτικές και επενδυτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φάκτοριγκ και διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής.