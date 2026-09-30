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Λίγες ώρες πριν θέσει ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου το νέο πακέτο μέτρων για την ακρίβεια, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός ανοίγει τα χαρτιά του και ταυτόχρονα την αυλαία στο νέο Vidcast «Οικονομία» του Philenews.

Στο επίκεντρο της συζήτησης οι νέες παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση ως απάντηση στις πιέσεις που προκαλεί το ενεργειακό σοκ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί η δημοσιονομική πολιτική.

Πόσο ισχυρό θα είναι το νέο πακέτο και μπορεί πράγματι να λειτουργήσει ως ανάχωμα στο κύμα της ακρίβειας; Θα διευρυνθεί ο κατάλογος των βασικών αγαθών με μηδενικό Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ); Τι εξετάζεται για ψωμί, γάλα, ζάχαρη και καφέ, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης; Και τι σημαίνει στην πράξη η εξαγγελλόμενη στόχευση προς τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και τις ευάλωτες ομάδες;

Ο Μάκης Κεραυνός απαντά, επίσης, για τις αντοχές της κυπριακής οικονομίας απέναντι στους κραδασμούς, που προκαλούν οι πολεμικές και γεωπολιτικές αναταράξεις, αλλά και για την αντίδραση της Ευρώπης απέναντι στη νέα ενεργειακή κρίση.

Στη συζήτηση τίθενται ακόμη τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, ο κρατικός προϋπολογισμός και τα όρια της δημοσιονομικής πολιτικής σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικές και κοινωνικές πιέσεις εντείνονται και η χώρα εισέρχεται ήδη σε τροχιά προεδρικών εκλογών.

Στο τραπέζι και το συνταξιοδοτικό. Μπορεί ένας σημερινός 40άρης ή 50άρης να αισθάνεται ασφαλής ότι, όταν έρθει η ώρα, το σύστημα θα μπορεί να του εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή σύνταξη;

Σε λίγο, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός στο πρώτο Vidcast «Οικονομία» του Philenews με την Πέτρα Αργυρού.