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Στον 5χρονο Μεχμέτ Ασάφ Μπιτσέρ και τον ενήλικα Νιχάτ Παντζάρ ανήκουν οι σοροί που εντοπίστηκαν προχθές, Δευτέρα 1 χλμ μακριά από τo σημείο του βυθισμένου καταμαράν στα ανοικτά της Κερύνειας.

Την ανακοίνωση έκανε η «πρωθυπουργία» στα κατεχόμενα, χθες βράδυ, αναφέροντας ότι εντοπίστηκε κι άλλη μια σορός που θα ταυτοποιηθεί επίσης με την μέθοδο του DNA.

Η 12χρονη αδερφή του μικρού Μεχμέτ αγνοείται ακόμα.

Ένα μήνα μετά το ναυάγιο της 30 Αυγούστου του καταμαράν της Filo Jet ο αριθμός επισήμως των νεκρών είναι 18, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 10. Οι έρευνες συνεχίζονται με δύο πλοία κάτω από τη θάλασσα αλλά και εναέρια κι άλλα θαλάσσια μέσα.

ΚΥΠΕ