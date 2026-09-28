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Δύο ακόμη σοροί ανευρέθηκαν περίπου 1000 μέτρα μακριά από το ναυάγιο και σε βάθος 570 μέτρων ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ λέγοντας ότι έχει ξεκινήσει ανάλυση DNA για να προσδιοριστεί η ταυτότητά τους.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Ουστέλ πρόσθεσε ότι οι οικογένειες θα ενημερωθούν μόλις γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα.

Έτσι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 17 και των αγνοουμένων στους 11 από το ναυάγιο της 30ης Αυγούστου ανοικτά της Κερύνειας.

ΚΥΠΕ