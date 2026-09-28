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Ανώτερος λειτουργός του και μία γραμματέας ΚΟΤ κατέθεσαν σήμερα (28/9) ως Μάρτυρες Κατηγορίας στη δίκη του δημάρχου Αγίας Νάπας, Χρίστου Ζαννέττου, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες, σε σχέση με υπόθεση παράτυπης εξασφάλισης ευρωπαϊκής χορηγίας.

Ο κ. Ζαννέτου κατηγορείται πως σε άγνωστο τόπο και χρόνο πλαστογράφησε τις οικονομικές καταστάσεις ξενοδοχείου για το έτος 2007, οι οποίες κατατέθηκαν το 2009 στον ΚΟΤ με σκοπό την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χορηγίας ύψους €765.486. Κατηγορούμενοι στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ο ίδιος, ο οποίος κατά τον επίδικο χρόνο ήταν μέτοχος και διευθυντής του ξενοδοχείου, καθώς και η εταιρεία L. IOANNOU & Z. PIERIS LIMITED, ως νομικό πρόσωπο. Σημειώνεται πως ο κ. Ζαννέττου αρνήθηκε ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Το θέμα είχε φέρει στο φως η Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία σε ειδική έκθεση για τον ΚΟΤ το 2019 είχε αναφέρει πως ποσά που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για το έτος 2007 και αφορούν στον δανεισμό «παρουσιάζονται με μικρότερα ποσά, γεγονός που δεικνύει ότι, οι υποβληθείσες, ως εξελεγμένες, οικονομικές καταστάσεις ήταν παραποιημένες».

Κατά τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου, ο ανώτερος λειτουργός Εσωτερικού Ελέγχου του ΚΟΤ, Ηλίας Λιασή, ανέγνωσε την κατάθεση που είχε δώσει στην Αστυνομία, στην οποία ανέφερε πως είχε διεξαχθεί έλεγχος για ξενοδοχειακή μονάδα σε σχέση με αίτηση που είχε υποβάλει, όταν προκηρύχθηκε Σχέδιο για χορήγηση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο μάρτυρας αντεξετάστηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του δημάρχου Αγίας Νάπας, Ηλία Στεφάνου, ο οποίος του υπέβαλε πως η έκθεση για τη χορηγία ετοιμάστηκε από υφιστάμενούς του, με τον κ. Λιασή ν’ απαντά καταφατικά, σημειώνοντας πως ο ίδιος την υπέγραψε αφότου την εξέτασε. Ο κ. Στεφάνου ρώτησε ακόμη εάν υπήρχε έγκριση από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας και τον ΚΟΤ, με τον μάρτυρα ν’ απαντά καταφατικά.

Κατά τη διαδικασία κατέθεσε και η βοηθός γραμματειακός λειτουργός του ΚΟΤ, Δανάη Αντωνιάδου, η οποία ήταν υπεύθυνη για την παραλαβή των αιτήσεων. Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 8 Οκτωβρίου και σε αυτήν θα καταθέσει ο πρώτος μάρτυρας κατηγορίας ο οποίος σήμερα απουσίαζε στο εξωτερικό.

Σημειώνεται πως το κατηγορητήριο είχε δοθεί στον Χρίστο Ζαννέττου τον Ιούλιο του 2024, λίγο μετά την επανεκλογή του. Η έναρξη της δίκης, ωστόσο, καθυστέρησε για περίπου 2 χρόνια, αφού για διάφορους λόγους, υπήρξαν έξι διαδοχικές αναβολές.