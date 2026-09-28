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Τη διαχρονική προσφορά της Αστυνομίας Κύπρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Φρουράς τιμά νέα αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων, η οποία παρουσιάστηκε σήμερα στο Αμφιθέατρο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Κατά την παρουσίαση, η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Εύη Τσολάκη, ανέδειξε τον συμβολισμό της έκδοσης, σημειώνοντας ότι μέσα από τα γραμματόσημα αποτυπώνεται η προσφορά των γυναικών και των ανδρών που υπηρετούν στους τρεις θεσμούς, συχνά υπό δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Η κ. Τσολάκη χαρακτήρισε κάθε γραμματόσημο «μικρό τεκμήριο της ιστορίας, της ταυτότητας και των αξιών ενός τόπου», επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη έκδοση μεταφέρει στην Κύπρο και στο εξωτερικό μηνύματα για την προσφορά, την ευθύνη, την ετοιμότητα και την αφοσίωση στο καθήκον.

Αναφερόμενη στους τρεις θεσμούς, η Υπουργός σημείωσε ότι η Αστυνομία Κύπρου έχει την ευθύνη για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και τάξης, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίνεται σε πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ενώ η Εθνική Φρουρά έχει ως αποστολή την άμυνα και την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην αποστολή της Εθνικής Φρουράς, η οποία, όπως σημείωσε η κ. Τσολάκη, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των συνεχιζόμενων συνεπειών της τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Η Υπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι, για την Κυβέρνηση του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, η ασφάλεια αποτελεί θεμελιώδες δημόσιο αγαθό και βασική προϋπόθεση για μια ελεύθερη, δημοκρατική και λειτουργική κοινωνία. Όπως ανέφερε, η αποτελεσματική προστασία των πολιτών και της χώρας προϋποθέτει σύγχρονα μέσα, κατάλληλη εκπαίδευση, επιχειρησιακή ετοιμότητα και στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η κ. Τσολάκη εξέφρασε την εκτίμηση της Πολιτείας προς το προσωπικό της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Φρουράς, τονίζοντας ότι μέσω της αναμνηστικής σειράς τιμάται κάθε γυναίκα και κάθε άνδρας που υπηρετεί με επαγγελματισμό, συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Κυπριακών Ταχυδρομείων. Η νέα σειρά γραμματοσήμων αναμένεται να αποτελέσει, σύμφωνα με την Υπουργό, ένα μήνυμα σεβασμού και ευγνωμοσύνης προς όσους εργάζονται για την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.