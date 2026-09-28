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Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε κατοικημένη περιοχή μεταξύ Πισσουρίου και Αλέκτορας, στην επαρχία Λεμεσού.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 10:20 και κατέκαψε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και δέντρα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Μονοβόλικου, Υπαίθρου Πάχνας και Κυβίδων, καθώς και ένα όχημα από την Επισταθμεία Επισκοπής.

Στο σημείο επιχειρούν επίσης δύο προωθητές γαιών, ενώ η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.