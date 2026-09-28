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Νέες πιέσεις δέχονται τη Δευτέρα τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, καθώς η άνοδος του πετρελαίου, μετά την απόρριψη της ιρανικής πρότασης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από τον Ντόναλντ Τραμπ, αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την πορεία των επιτοκίων.

Η απόδοση του διετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά πέντε μονάδες βάσης, στο 4,90%, ενώ εκείνη του 10ετούς ενισχύθηκε στο 5,20%, καταγράφοντας άνοδο τεσσάρων μονάδων βάσης. Πτώση τιμών σημείωσαν επίσης τα κρατικά ομόλογα της Ιαπωνίας, της Αυστραλίας και της Νότιας Κορέας.

Το νέο κύμα ρευστοποιήσεων έρχεται μετά την άνοδο των αποδόσεων σε υψηλά πολλών ετών, την οποία τροφοδότησαν οι αυστηρότερες τοποθετήσεις αξιωματούχων της Federal Reserve για τη νομισματική πολιτική.

Πετρέλαιο και Ορμούζ εντείνουν τις πληθωριστικές ανησυχίες

Το Brent ενισχύθηκε σχεδόν 2%, στα 106,31 δολάρια το βαρέλι, μετά τη δήλωση της Τεχεράνης ότι δεν προτίθεται να υποχωρήσει στους όρους της για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους ενισχύει τις ανησυχίες για επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και τις προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ. Οι αγορές προεξοφλούν τρεις επιπλέον αυξήσεις από τη Fed το επόμενο έτος, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο και τέταρτης.

Παρά την απόρριψη της τελευταίας ιρανικής πρότασης, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει νέες συνομιλίες εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με το Axios. Η Wall Street Journal ανέφερε, παράλληλα, ότι οι διαπραγματευτές πιέζουν το Ιράν για παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα, επιδιώκοντας την επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, κάλεσε τους αξιωματούχους της Fed να διατηρήσουν «ανοιχτό μυαλό» για τα επιτόκια. Υποστήριξε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας από την τεχνητή νοημοσύνη και η απορρύθμιση μπορούν να συμβάλουν στον έλεγχο του πληθωρισμού.

Ebury: Το δολάριο κερδίζει από τις πιέσεις στα ομόλογα

Σύμφωνα με ανάλυση της Ebury, η άνοδος των αποδόσεων διεθνώς παραμένει η κυρίαρχη εξέλιξη στις χρηματοπιστωτικές αγορές, με το δολάριο να συγκαταλέγεται στους βασικούς ωφελημένους.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι πιέσεις είναι μέχρι στιγμής εντονότερες στις χώρες της G10 σε σχέση με τις αναδυόμενες αγορές, αν και οι τελευταίες άρχισαν να ακολουθούν την ίδια τάση την περασμένη εβδομάδα.

Την ίδια ώρα, οι μετοχικές αγορές εμφανίζουν ανθεκτικότητα. Οι δείκτες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία παραμένουν κοντά σε ιστορικά υψηλά, ενώ οι αγορές συναλλάγματος έχουν διατηρήσει σχετικά περιορισμένες αντιδράσεις.

Η Ebury χαρακτηρίζει υπερβολική την αποτίμηση για περισσότερες από τρεις αυξήσεις επιτοκίων, με το τελικό επιτόκιο της Fed κοντά στο 5%. Αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η ένταση των ρευστοποιήσεων στα ομόλογα δυσκολεύει τις τοποθετήσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Κατά την εκτίμησή της, η παρατεταμένη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν, η υποχώρηση των αμφιβολιών για την ανεξαρτησία της Fed και οι διεθνείς πιέσεις στα ομόλογα προσφέρουν εκ νέου στήριξη στο αμερικανικό νόμισμα.

Στο επίκεντρο πληθωρισμός και αμερικανική απασχόληση

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις επόμενες μακροοικονομικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα δοκιμάσουν τις προσδοκίες για την ανάπτυξη και τα επιτόκια.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Ebury, την Παρασκευή αναμένονται η προκαταρκτική έκθεση για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου στην Ευρωζώνη και τα στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα στις ΗΠΑ.

Οι οικονομολόγοι αναμένουν ανάκαμψη του γενικού πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ εντός του έτους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στον δείκτη πληθωρισμού PCE στις ΗΠΑ, που αναμένεται την προηγούμενη ημέρα. Μια υψηλότερη από τις προβλέψεις μέτρηση θα μπορούσε να προκαλέσει νέες αναταράξεις στην ήδη ευαίσθητη αγορά ομολόγων.

Ευρώ: Πιέσεις στα γαλλικά ομόλογα

Για την Ευρωζώνη, η Ebury σημειώνει ότι η ανοδική έκπληξη στους δείκτες PMI του Σεπτεμβρίου ενίσχυσε την εικόνα βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα, η αναμενόμενη ανάκαμψη τόσο του γενικού όσο και του δομικού πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα διατηρήσει την αυστηρή στάση της ΕΚΤ.

Στην αγορά χρέους, ιδιαίτερες πιέσεις δέχονται τα γαλλικά κρατικά ομόλογα. Σύμφωνα με την ανάλυση, το περιθώριο απόδοσης έναντι των γερμανικών Bunds διευρύνεται σε επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά κατά την κρίση του ευρώ το 2012.

Αντίθετα, τα υπόλοιπα περιθώρια αποδόσεων της περιφέρειας παραμένουν ελεγχόμενα. Η Ebury εκτιμά, πάντως, ότι ο εκλογικός κύκλος στη Γαλλία το 2027 μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους για το κοινό νόμισμα.

Στερλίνα: Βάρος από τους PMI και τον προϋπολογισμό

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι απογοητευτικοί δείκτες PMI της περασμένης εβδομάδας αντιπαραβάλλονται με την καλύτερη εικόνα άλλων πρόσφατων οικονομικών στοιχείων, τα οποία αποτυπώνουν προγενέστερες συνθήκες.

Η διαφορά σε σχέση με τις ισχυρότερες επιχειρηματικές έρευνες στην Ευρωζώνη συνέβαλε στη συνέχιση της σταδιακής υποχώρησης της στερλίνας έναντι του ευρώ.

Τα βρετανικά κρατικά ομόλογα εμφανίζουν, ωστόσο, καλύτερη σχετική επίδοση έναντι άλλων κρατικών τίτλων, ενδεχομένως λόγω των υψηλών αποδόσεών τους. Μέσα στο περιβάλλον αστάθειας, η Ebury αναδεικνύει τον προϋπολογισμό του Οκτωβρίου σε βασικό παράγοντα κινδύνου για τα βρετανικά περιουσιακά στοιχεία.