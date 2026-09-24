Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε υψηλό 17 ετών, στο 3,575%, ανέβηκε την Πέμπτη η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου, καθώς εντείνονται οι πωλήσεις κρατικών τίτλων στην ευρωζώνη. Η νέα άνοδος του πετρελαίου και τα ισχυρότερα οικονομικά στοιχεία ενισχύουν τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οι πιέσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο, παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στα κρατικά ομόλογα. Εντονότερες είναι στις περισσότερο χρεωμένες χώρες της ευρωζώνης, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, με τη γαλλική 10ετή απόδοση να φθάνει σε υψηλό 18 ετών.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες βάσης. Ο αναλυτής της Commerzbank, Hauke Siemssen, απέδωσε την κίνηση κυρίως στη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου, η οποία επιβαρύνει το κλίμα στις αγορές.

Το πετρέλαιο ενισχύει τις πιέσεις

Το Brent ενισχύεται κατά 1,3%, στα 104,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI καταγράφει άνοδο 0,9%, πλησιάζοντας τα 93 δολάρια.

Η άνοδος ακολουθεί την ομιλία του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στον ΟΗΕ την Τετάρτη, η οποία ανέδειξε το χάσμα που εξακολουθεί να χωρίζει την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον ως προς τον τερματισμό του πολέμου.

Οι επενδυτές παρακολουθούν τις τιμές της ενέργειας για να εκτιμήσουν τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και, κατ’ επέκταση, στην πορεία των επιτοκίων. Η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων φέτος, επιδιώκοντας να προλάβει τις πληθωριστικές πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Οι αγορές προεξοφλούν νέες αυξήσεις επιτοκίων

Οι προσδοκίες για περαιτέρω νομισματική σύσφιξη ενισχύθηκαν και από τα τελευταία οικονομικά στοιχεία. Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία βελτιώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, προσφέροντας πρόσθετες ενδείξεις εδραίωσης της ανάκαμψης στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είχαν προηγηθεί την Τετάρτη στοιχεία που έδειξαν επιτάχυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ευρωζώνη και στις ΗΠΑ.

Οι αγορές προεξοφλούν συνολική αύξηση επιτοκίων κατά 35 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους, ενώ για τους επόμενους 12 μήνες τιμολογούν τέσσερις αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης.

Από την πλευρά της, η Bank of America εκτιμά ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει το επιτόκιο καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο.

Η απόδοση του γερμανικού διετούς ομολόγου, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προσδοκίες για την πολιτική της ΕΚΤ, αυξήθηκε κατά μία μονάδα βάσης, στο 3,293%.

Σε υψηλό 18ετίας η γαλλική απόδοση

Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς έφθασε στο 4,69%, σημειώνοντας άνοδο άνω των τριών μονάδων βάσης και αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Παράλληλα, η διαφορά απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και γερμανικών 10ετών τίτλων, γνωστή ως spread, ξεπέρασε τις 111 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2012.

Ισχυρές πιέσεις και στα αμερικανικά ομόλογα

Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου έφθασε την Τετάρτη στο 5,145%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007, καταγράφοντας άνοδο έως και 16 μονάδων βάσης.

Ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση από την αποκαλούμενη «Ημέρα της Απελευθέρωσης» το 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε εκτεταμένους δασμούς σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Capital.gr