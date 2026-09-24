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Ο Ανθούλης Παπαχριστοφόρου αναλαμβάνει διευθύνων σύμβουλος της Logicom, με ευθύνη για τους τομείς Τεχνολογίας και Πληροφορικής, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της ανώτατης εκτελεστικής διοίκησης του ομίλου. Ο Βαρνάβας Ειρήναρχος παραμένει εκτελεστικός αντιπρόεδρος, διατηρώντας την ευθύνη για τη στρατηγική του ομίλου.

Ο διορισμός αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 και τίθεται σε ισχύ από τις 24 Σεπτεμβρίου 2026. Ο κ. Παπαχριστοφόρου κατείχε μέχρι σήμερα τις θέσεις του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και του οικονομικού διευθυντή του ομίλου.

Στέλεχος της Logicom από το 2001 και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2013, θα έχει την ευθύνη της καθημερινής διοίκησης της εταιρείας και των θυγατρικών της στους τομείς Τεχνολογίας και Πληροφορικής. Θα αναφέρεται στον εκτελεστικό αντιπρόεδρο, Βαρνάβα Ειρήναρχο.

Οι αρμοδιότητες του Βαρνάβα Ειρήναρχου

Ο κ. Ειρήναρχος, ο οποίος μέχρι σήμερα κατείχε παράλληλα τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, συνεχίζει ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος με ευθύνη για τη στρατηγική του ομίλου.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα στρατηγικά έργα, οι επενδύσεις και οι συμμετοχές του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της επένδυσης στη Demetra Holdings Plc, καθώς και οι αφαλατώσεις.

Για την ομαλή μεταβίβαση των καθηκόντων προβλέπεται μεταβατική περίοδος έως έξι μήνες, κατά την οποία ο κ. Ειρήναρχος θα συνεργάζεται στενά με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο.

Ψάχνει νέο οικονομικού διευθυντή

Η Logicom θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση της θέσης του οικονομικού διευθυντή του ομίλου, υπό την ευθύνη της Επιτροπής Διορισμών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Μέχρι τον διορισμό του νέου οικονομικού διευθυντή, ο κ. Παπαχριστοφόρου θα διατηρεί και την εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του ομίλου.

Η εταιρεία θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση της επιλογής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχήθηκε στον κ. Παπαχριστοφόρου κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.