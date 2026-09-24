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Νέα καινοτομία εισήχθη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με στόχο να αντιμετωπιστεί ένα πρακτικό πρόβλημα που παρουσιαζόταν κατά τις κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Μέχρι σήμερα, τα κινητά τηλέφωνα βουλευτών και προσκεκλημένων έπρεπε να τοποθετούνται σε ειδικό κουτί, ώστε να μη βρίσκονται εντός της αίθουσας συνεδρίασης.

Συγκεκριμένα, κατά τις κλειστές συνεδρίες, κυρίως της Επιτροπής Άμυνας, διαπιστώθηκε ότι, όταν τα κινητά τηλέφωνα τοποθετούνταν όλα μαζί σε ένα κοινό κουτί, οι συσκευές μπορούσαν να εντοπίζουν η μία την άλλη μέσω ενεργών ασύρματων λειτουργιών και να εμφανίζουν αιτήματα σύνδεσης ή μεταφοράς αρχείων.

Για λόγους ασφαλείας κρίθηκε, επομένως, αναγκαίο να εγκαταλειφθεί η πρακτική της κοινής φύλαξης των κινητών τηλεφώνων. Με πρωτοβουλία του ΓΕΕΦ και ειδικότερα του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, τοποθετήθηκαν στη Βουλή ατομικές θυρίδες, στις οποίες κάθε συμμετέχων στις συνεδρίες θα τοποθετεί τη συσκευή του, κρατώντας ο ίδιος το κλειδί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Α.Π.