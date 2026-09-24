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Διαφορετικό το σημερινό πρωινό για το προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ). Η ημέρα ξεκίνησε με άσκηση για όλο το προσωπικό στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού» #BeActive.

Η δράση, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση, με πρωτοβουλία της Επιθεώρησης Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, αποτέλεσε ένα μικρό διάλλειμα από τα καθήκοντα των εργαζομένων ώστε να επιστρέψουν, γεμάτοι ενέργεια, στην καθημερινή εργασιακή ρουτίνα.

Με επικεφαλής την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Αθηνά Μιχαηλίδου, τον Αναπληρωτή Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, κ. Γιώργο Κουτσίδη και την Δια Βίου Πρέσβειρα «Be Active» κ. Κάλλη Χατζηιωσήφ, Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης, Επιθεωρητές, στελέχη και λειτουργοί όλων των ειδικοτήτων, από όλα τα τμήματα του ΥΠΑΝ, ασκήθηκαν κάτω από τις οδηγίες του ΕΜΕ Φυσικής Αγωγής, κ. Άγγελου Αγγελίδη και της εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής, κ. Χριστιάνας Χαραλάμπους.

Η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καλωσορίζοντας το προσωπικό, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που δίνει το ΥΠΑΝ στις ευρωπαϊκές εκστρατείες Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού #Be Active και Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού #ESSD, η οποία εορτάζεται αύριο, γιατί αυτές δεν αποτελούν απλώς αθλητικές εκδηλώσεις. Αποτελούν εργαλεία υλοποίησης των ευρύτερων στόχων της κυπριακής εκπαίδευσης: ενός σχολείου συμπεριληπτικού, ανθρωποκεντρικού και ενεργού, το οποίο προάγει την υγεία και την ευεξία, τη συνεργασία, την ισότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ενεργό πολιτότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα.