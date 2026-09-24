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Σε 24ωρη απεργία τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2026, προχωρούν οι εργαζόμενοι στα Υποστηρικτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, διεκδικώντας διασφάλιση του εισοδήματος και των θέσεων εργασίας τους. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί παγκύπρια συγκέντρωση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στις 10:00 π.μ.

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ. Οι οργανώσεις καταγγέλλουν ότι, παρά τον χρόνο που δόθηκε για διάλογο και τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις, δεν υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις της Υπουργού Παιδείας και της Κυβέρνησης.

Καταγγελίες για τέσσερις μήνες χωρίς εισόδημα

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, εκατοντάδες εργαζόμενοι παρέμειναν περίπου τέσσερις μήνες χωρίς εισόδημα, ενώ εξακολουθεί να εκκρεμεί οριστική ρύθμιση για την περίοδο κατά την οποία τα προγράμματα δεν λειτουργούν.

Οι οργανώσεις αναφέρουν ότι από την αρχή ζήτησαν έγκαιρη διευθέτηση των ζητημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για την απασχόληση στα Υποστηρικτικά Προγράμματα. Βασικά αιτήματα ήταν η εισοδηματική κάλυψη, η έγκαιρη προκήρυξη των αναγκών στελέχωσης και η προστασία των θέσεων όσων εργάζονται επί χρόνια στα προγράμματα.

Στις 3 Σεπτεμβρίου απευθύνθηκαν και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας παρέμβαση για διασφάλιση επιδόματος ανεργίας ή καταβολή 12 μηνιαίων μισθών. Όπως υποστηρίζουν, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση.

Διαφωνία για τη στελέχωση και τις υπερωρίες

Οι συντεχνίες καταγγέλλουν επίσης ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει προχωρήσει στην προβλεπόμενη διαδικασία στελέχωσης για τα ΚΙΕ, το ΕΟΣ και τα Επιμορφωτικά Κέντρα, παρότι υπάρχουν ανάγκες. Προειδοποιούν ότι εργαζόμενοι που απασχολούνταν προηγουμένως στα προγράμματα κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι στο ΕΟΣ έχει ήδη ανατεθεί υπερωριακή απασχόληση σε διορισμένους εκπαιδευτικούς. Υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία και επιβαρύνει περισσότερο το κράτος, ενώ αφήνει εκτός απασχόλησης εργαζομένους των προγραμμάτων.

Οι οργανώσεις ζητούν άμεσες προκηρύξεις θέσεων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών σε όλα τα προγράμματα, περιλαμβανομένων των ΚΙΕ, των Επιμορφωτικών Κέντρων, του ΕΟΣ, των ΣΜΕΕΚ και των Μουσικών Σχολείων, αντί ανάθεσης της εργασίας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Ζητούν επίσης πολιτική απόφαση για την καταβολή ανεργιακού επιδόματος στους δικαιούχους ή την καταβολή μισθοδοσίας, όπως συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου του δημόσιου σχολείου.

Από την αγορά υπηρεσιών στη νέα νομοθεσία

Στην ανακοίνωση γίνεται αναδρομή στο καθεστώς αγοράς υπηρεσιών, υπό το οποίο οι εργαζόμενοι απασχολούνταν από το 2012 και το οποίο, σύμφωνα με τις συντεχνίες, τους στερούσε βασικά εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.

Όπως αναφέρουν, ύστερα από πολυετείς κινητοποιήσεις, απεργίες και δικαστικές διαδικασίες, το καθεστώς καταργήθηκε και το 2026 ψηφίστηκε η σχετική νομοθεσία για τη ρύθμιση της απασχόλησής τους. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής παραμένουν άλυτα.

Η ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ και η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ καλούν τους εργαζομένους να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία και στη συγκέντρωση, ζητώντας άμεση υλοποίηση των δεσμεύσεων.