Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την επίτευξη συμφωνίας για την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2026 ζητά η ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ, προειδοποιώντας με άμεσες και δυναμικές αντιδράσεις σε περίπτωση καθυστέρησης ή παραβίασης των συμφωνηθέντων.

Το διευρυμένο Εκτελεστικό Συμβούλιο της συντεχνίας συνεδρίασε τη Δευτέρα, με αποκλειστικό αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τη Συλλογική Σύμβαση για την περίοδο 2025-2027. Σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι δεν θα αποδεχθεί υπέρβαση των χρονοδιαγραμμάτων που, όπως αναφέρει, έθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε απόκλιση από όσα συμφωνήθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο στις 16 Σεπτεμβρίου.

«Η αναστολή της απεργίας δεν ήταν λευκή επιταγή»

Η ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ υπενθυμίζει ότι η 24ωρη παγκύπρια απεργία της 17ης Σεπτεμβρίου ανεστάλη έπειτα από παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τη συντεχνία, ο Πρόεδρος αναγνώρισε την άμεση ανάγκη βελτίωσης των μισθών και των μισθών πρόσληψης, που αποτελεί βασική διεκδίκηση των εργαζομένων.

«Η αναστολή των δυναμικών απεργιακών μέτρων την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν λευκή επιταγή», τονίζει η συντεχνία. Χαρακτηρίζει την απόφαση πράξη ευθύνης, η οποία ακολούθησε προσωπικές δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και του υπουργού Οικονομικών για άμεση διαπραγμάτευση και κατάληξη σε συμφωνία που θα ικανοποιεί τις επιδιώξεις των εργαζομένων.

Ζητά εντατικές συναντήσεις με τον υπουργό Οικονομικών

Η συντεχνία καλεί την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενεργήσουν ώστε να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για συμφωνία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εντός του καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Αναμένει, παράλληλα, εντατικές και ουσιαστικές συναντήσεις με τον υπουργό Οικονομικών τις επόμενες ημέρες, με στόχο μια συμφωνία που θα δημιουργεί προοπτικές άμεσης βελτίωσης των αποδοχών, περιλαμβανομένων των μισθών πρόσληψης.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο διαμηνύει ότι οι εργαζόμενοι που εκπροσωπεί παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα και θα αντιδράσουν «άμεσα, καθολικά και δυναμικά» εάν υπάρξει καθυστέρηση ή παραβίαση των συμφωνηθέντων.

Η ΠΑΣΥΕΚ-ΠΕΟ καλεί επίσης τους ωρομίσθιους εργαζομένους να συσπειρωθούν γύρω από τη συντεχνία, επικαλούμενη τις πιέσεις που δέχονται από την ακρίβεια. Επαναλαμβάνει ότι παραμένει σταθερή στη διεκδίκηση για βελτίωση των μισθών και των μισθών πρόσληψης.