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Τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για τη μητέρα του, Νταϊάνα και ο πριγκίπισσα της Ουαλίας, φαίνεται να σχεδιάζει ο πρίγκιπας Χάρι.

Η 30ή επέτειος από τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, συμπληρώνεται το 2027 και ο μικρότερος γιος της φέρεται να επιθυμεί να τιμήσει την κληρονομιά της «με τον πιο ουσιαστικό τρόπο».

Ο δούκας του Σάσεξ, ο οποίος μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη σύζυγό του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο παιδιά τους στα τέλη του περασμένου μήνα, φέρεται να έχει ήδη προσεγγίσει αρκετά άτομα, μεταξύ των οποίων φίλους και συγγενείς, προκειμένου να συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ.

Ο θείος του στις στενές επαφές του

Μεταξύ αυτών που φαίνεται πως συνομιλεί είναι και με τον θείο του, αδελφό της μητέρας του, κόμη Σπένσερ, ο οποίος έχει έλθει τις τελευταίες ημέρες στο προσκήνιο αφού εξέδωσε το νέο του βιβλίο «Swan Song: Diana, My Sister» με ισχυρισμούς κατά της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με την Daily Telegraph, ο κόμης Σπένσερ συγκαταλέγεται στα πρόσωπα που φέρεται να έχει προσεγγίσει ο δούκας του Σάσεξ.

Οι αιχμές του Σπένσερ για την Νταϊάνα και τους Σάσεξ

Σε μια συνέντευξή του τις περασμένες ημέρες στο BBC, ο κόμης Σπένσερ ισχυρίστηκε ότι η σχέση μεταξύ του Τύπου και του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ μοιάζει με τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν την αδελφή του.

Στη συνέντευξη, η οποία μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής, ο κόμης χαρακτήρισε την κάλυψη του Χάρι και της Μέγκαν από τον Τύπο ως «καρκινική επιρροή», προσθέτοντας ότι «θα ήταν προς όφελος όλων να διδαχθούν από το παράδειγμα της Νταϊάνα».

«Αν δείτε ένα άρθρο σε μια ταμπλόιντ εφημερίδα για την Νταϊάνα ή για το ζευγάρι που αναφέρατε, τον Χάρι και τη Μέγκαν, ξέρετε, μπορεί να είναι πραγματικά δυσάρεστο. Και νομίζω ότι θα ήταν προς όφελος όλων να διδαχθούν από το παράδειγμα της Νταϊάνα.

Δεν είμαι εδώ για να μιλήσω εκ μέρους του Χάρι και της Μέγκαν, αλλά για όποιον υφίσταται καθημερινά μια τέτοια μεταχείριση πρέπει να αποτελεί μια τόσο καρκινική επιρροή στη ζωή του» τόνισε.

Ο κόμης συμπλήρωσε ότι η Νταϊάνα «ταπεινώθηκε» από την «κριτική» που δεχόταν από τα μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι ήταν «κρίμα» να βλέπει παρόμοιες καταστάσεις εκείνης της μεταχείρισης στην κάλυψη του Χάρι και της Μέγκαν από τον Τύπο.

iefimerida.gr