Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέες αποκαλύψεις από το βιβλίο του Τσαρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, έρχονται στο φως, με αποσπάσματα που αφορούν τον βασιλιά Κάρολο και την αντίδρασή του μετά τον θάνατό της να προκαλούν αίσθηση.

Σύμφωνα με το νέο δημοσιευμένο υλικό, το οποίο έδωσε στο φως η Daily Mail, ο Σπένσερ κατακεραυνώνει τον σημερινό Βρετανό μονάρχη, αναφέροντας ότι όταν ο Κάρολος έμαθε τον θάνατο της λαοφιλούς πριγκίπισσας αντέδρασε «σαν να είχε κερδίσει το λαχείο».

Όπως περιγράφει στο βιβλίο του με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister» [«Το κύκνειο άσμα: Νταϊάνα, η αδελφή μου»], συνομίλησε με τον Κάρολο λίγο μετά την επιβεβαίωση του θανάτου της Νταϊάνας.

«Σε αντίθεση με τους άλλους, οι οποίοι έμειναν εμβρόντητοι, ανίκανοι να διατυπώσουν συλλυπητήρια και να προσφέρουν τη βοήθειά τους, εκείνος ακουγόταν σε έκσταση, σαν να είχε κερδίσει το λαχείο, θυμάμαι ότι σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή», αναφέρει.

«Κάνοντας τώρα μια αναδρομή, υποψιάζομαι ότι η πρώτη αντίδραση του πρίγκιπα θα πρέπει να ήταν ότι σκεφτόταν περισσότερο το πώς αυτό το συμβάν θα τον απελευθέρωνε για να παντρευτεί τη γυναίκα που αγαπούσε, παρά να συνειδητοποιήσει την απώλεια εκείνης που δεν αγαπούσε», συμπληρώνει.

Ισχυρίστηκε επίσης, χωρίς να δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις, ότι και άλλα μέλη του Παλατιού αισθάνθηκαν ανακούφιση, αν όχι ικανοποίηση, από τον θάνατό της.

Σάλος στα Ανάκτορα με τα πρώτα αποσπάσματα

Απαντώντας στις επικρίσεις μετά την αρχική δημοσίευση αποσπασμάτων, ο Κάρολος προέβη σε μια σπάνια κίνηση την Τετάρτη. Μέσω εκπροσώπου του, δήλωσε πως το πένθος μπορεί «να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να αλλοιώσει τη μνήμη».

Για τα νεότερα αποσπάσματα δεν έχει υπάρξει, προς το παρόν, κάποιο σχόλιο από τον βασιλιά.

Σε αυτά, ο Σπένσερ αναφέρει πως η Νταϊάνα είχε επισκεφθεί μια περιοχή στις νότιες ακτές της Βρετανίας, γνωστή για τις απόπειρες αυτοκτονίας, αλλά η αγάπη για τους γιους της, τον Γουίλιαμ και τον Χάρι, την εμπόδισε να προχωρήσει.

«Είναι ένα λυπηρό γεγονός ότι, στα κατοπινά χρόνια, η Νταϊάνα πήγε περισσότερες από μία φορές στο Μπίτσι Χεντ, τον ψηλότερο ασβεστολιθικό γκρεμό της Αγγλίας, ενώ σκεφτόταν να δώσει τέλος σε όλα αυτά», γράφει ο αδελφός της.

Ο Κάρολος και η Νταϊάνα χώρισαν το 1992, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται το 1996.

Όπως είχε αποκαλύψει η Νταϊάνα σε μια συνέντευξή της στο BBC, «ήταν τρία πρόσωπα σε αυτόν τον γάμο», αναφερόμενη στη σχέση του συζύγου της με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς, σημερινή βασίλισσα.

iefimerida.gr