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Στην ανάγκη βαθύτερης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, την τεχνητή νοημοσύνη και την οικονομική ανθεκτικότητα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ.

Σε ομιλία του την Πέμπτη ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο κ. Κάρνεϊ ανέφερε ότι η σημερινή γεωπολιτική συγκυρία απαιτεί «μία νέα διάσταση» στη συνεργασία Καναδά και Ευρώπης, τονίζοντας ότι οι δεσμοί των δύο πλευρών δεν περιορίζονται στο εμπόριο ή στις συνθήκες, αλλά στηρίζονται σε κοινές αξίες, όπως το κράτος δικαίου, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ατομική ελευθερία και η δημοκρατία.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ο κ. Κάρνεϊ αναφέρθηκε στη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ-Καναδά, CETA, καθώς και στη στρατηγική εταιρική σχέση των δύο πλευρών. Σημείωσε επίσης τη συμμετοχή του Καναδά στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο SAFE για την άμυνα.

Αναφερόμενος στην πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για μια «συμμαχία για το μέλλον» και για ενδεχόμενο καθεστώς του Καναδά ως πρώτου «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ, ο Καναδός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα του χαιρετίζει αυτή τη φιλοδοξία και ανέφερε ότι οι δύο πλευρές μπορούν να καθορίσουν από κοινού το περιεχόμενο μίας τέτοιας σχέσης.

Πρότεινε βαθύτερη συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών τομέων, περιλαμβανομένων των κρίσιμων πρώτων υλών, της αμυντικής βιομηχανικής ικανότητας, της τεχνητής νοημοσύνης, της υπολογιστικής ισχύος, της ενεργειακής ασφάλειας, του διαστήματος και των συστημάτων πληρωμών. Τάχθηκε επίσης υπέρ περισσότερο απρόσκοπτου ψηφιακού εμπορίου σε μη γεωργικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον κ. Κάρνεϊ, η έννοια της κυριαρχίας σήμερα προϋποθέτει ανθεκτικότητα και πρόσβαση όχι μόνο σε τρόφιμα, ενέργεια και άμυνα, αλλά και σε τεχνητή νοημοσύνη, ημιαγωγούς, κρίσιμα ορυκτά, συστήματα πληρωμών, καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες, εμβόλια και δορυφορικές επικοινωνίες. Τόνισε ότι ούτε ο Καναδάς ούτε η Ευρώπη μπορούν να καλύψουν μόνοι τους όλα τα κενά σε αυτές τις στρατηγικές δυνατότητες και ότι η συνεργασία μπορεί να μειώσει τις σχετικές εξαρτήσεις.

«Ο στόχος δεν είναι η αυτάρκεια, είναι η συλλογική ανθεκτικότητα», ανέφερε, λέγοντας ότι Ευρώπη και Καναδάς διαθέτουν συμπληρωματικά πλεονεκτήματα. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ευρωπαϊκή αγορά, την έρευνα, τη μεταποίηση και την αμυντική βιομηχανική βάση, καθώς και στα ενεργειακά αποθέματα του Καναδά, τα κρίσιμα ορυκτά και τις δυνατότητές του στους τομείς του διαστήματος, της τεχνητής νοημοσύνης και της κβαντικής τεχνολογίας.

Ο Τραμπ για πρόταση ΕΕ

Με βαρείς δασμούς, ακόμη και με περιορισμό των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αντιδρώντας στην πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο Καναδάς να καταστεί το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «γελοία» την προοπτική, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η αντίδραση της Ουάσιγκτον θα εξαρτηθεί από τις προθέσεις που θα αποδώσει στους Ευρωπαίους.

«Το βρίσκω γελοίο», είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Αν το κάνουν, κι αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλω βαρύτατους τελωνειακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη σε πολλούς τομείς», προειδοποίησε.

Ο Τραμπ επιτέθηκε παράλληλα στον Καναδά, χαρακτηρίζοντάς τον «φρικτό εμπορικό εταίρο» των ΗΠΑ.

Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εμπορίου, σχολίασε τις απειλές Τραμπ λέγοντας ότι «η πρόταση για ενίσχυση της σύμπραξής μας με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός».