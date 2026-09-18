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Τις αντοχές των ευρωπαϊκών οικονομιών απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ και στην αναζωπύρωση του πληθωρισμού προσμετρούν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Δουβλίνο.

Οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και οι προοπτικές είναι το πρώτο θέμα στη σημερινή ατζέντα του Eurogroup. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης είχαν από τον περασμένο Ιούλιο αναγνωρίσει ότι οι ψηλότερες ενεργειακές τιμές επιβαρύνουν την ανάπτυξη και θεριεύουν τον πληθωρισμό, ο οποίος εκτιμάται ότι φέτος θα κάνει στάση στο 3%.

Ασθενεί η ανάπτυξη

Σε χαμηλές πτήσεις παραμένει η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται πάνω από τον στόχο του 2%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 0,9% το 2026 και 1,2% το 2027, με τον πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3% φέτος και να υποχωρεί στο 2,3% το 2027.

Ελαφρώς πιο αισιόδοξη για την επόμενη χρονιά εμφανίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία διατηρεί την πρόβλεψη για ανάπτυξη 0,9% το 2026, αλλά την ανεβάζει στο 1,4% το 2027. Για τον πληθωρισμό, η ΕΚΤ εκτιμά μέσο ετήσιο ποσοστό 3% το 2026 και αποκλιμάκωση στο 2,5% το 2027.

Σενάρια αντίδρασης

Υπό το βάρος των συνεχιζόμενων πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή και της εντεινόμενης οικονομικής αβεβαιότητας, το Eurogroup θα αναζητήσει διεξόδους, εξετάζοντας τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων έναντι του πληθωρισμού και της ακρίβειας, χωρίς να υπάρξει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Υπέρ αυτής της προοπτικής συνηγορεί το χτύπημα με drones του σαουδαραβικού αγωγού East – West.

Ο αγωγός αποτελούσε την εναλλακτική οδό διακίνησης πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Αναλυτές, εκφράζουν φόβους ότι η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε νέες περιπέτειες τον ενεργειακό εφοδιασμό κι’ επιτείνει τις ανησυχίες για μια νέα βαθιά ενεργειακή κρίση.

Στο Eurogroup υπάρχουν φωνές που κάνουν λόγο για δημιουργία γραμμής άμυνας απέναντι στον στασιμοπληθωρισμό και την ύφεση. Στο επίκεντρο συζητήσεων βρίσκεται στο μεταξύ η γερμανική πρόταση για προσωρινή μείωση του ΦΠΑ από 19% σε 7% στα καύσιμα, η οποία αντικρίζεται με σκεπτικισμό από την Κομισιόν η οποία ευνοεί στοχευμένα και όχι οριζόντια μέτρα.

Στην Κύπρο, η Ολομέλεια της Βουλής επισφράγισε στο μεταξύ χθες παράταση της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατά 8,33 σεντ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου.

«Πετά» ο πληθωρισμός

Στο υψηλότερο επίπεδο του έτους σκαρφάλωσε τον Αύγουστο ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Κύπρο, φθάνοντας στο 5,2%, από 4,4% τον Ιούλιο. Την άνοδο τροφοδοτούν κυρίως οι αυξήσεις στο κόστος της ενέργειας και των υπηρεσιών.

Σε ετήσια βάση, η ενέργεια κατέγραψε αύξηση 15%, ενώ σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν στα Εστιατόρια και στις Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος, με 13,3%, και στις Μεταφορές, με 9,8%. Οι πιέσεις στις τιμές εντάθηκαν και σε μηνιαία βάση, καθώς ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις Μεταφορές, με 5,5%, και στην Ενέργεια, με 4%.