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Με τον ταχύτερο ρυθμό του 2026 αναπτύχθηκε τον Αύγουστο η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, με ώθηση από την αύξηση των νέων παραγγελιών και την ανάκαμψη των εξαγωγών, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της S&P Global.

Ο σύνθετος δείκτης PMI, ο οποίος καλύπτει τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, ενισχύθηκε στις 52,1 μονάδες από 52 τον Ιούλιο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2025.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν υποχώρηση του δείκτη στις 51,7 μονάδες. Μετρήσεις πάνω από το όριο των 50 μονάδων υποδηλώνουν επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 40 μηνών, ενώ οι εξαγωγικές παραγγελίες ενισχύθηκαν για πρώτη φορά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο μεταποιητικός PMI ανήλθε σε υψηλό άνω των τεσσάρων ετών, στις 52,8 μονάδες από 51,9 τον Ιούλιο, ξεπερνώντας την εκτίμηση των αναλυτών για 51,8 μονάδες. Η μεταποιητική παραγωγή έφθασε παράλληλα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 54 μηνών.

Ο δείκτης των υπηρεσιών παρέμεινε αμετάβλητος στις 51,7 μονάδες, διαψεύδοντας τις προβλέψεις για επιβράδυνση μετά την ανάκαμψη που σημειώθηκε τον Ιούλιο.

Σχολιάζοντας τα στοιχεία, το Bloomberg σημείωσε ότι η οικονομία των 21 χωρών της Ευρωζώνης επιδεικνύει ανθεκτικότητα απέναντι στους κλυδωνισμούς από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος και την εξασθένηση της εμπιστοσύνης.

Ενισχύονται οι πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων

Η ισχυρότερη επιχειρηματική δραστηριότητα ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων της για το 2026.

«Ο μεταποιητικός κλάδος πρωταγωνιστεί και πάλι, με τον τομέα των υπηρεσιών να διαδραματίζει υποστηρικτικό ρόλο, καταγράφοντας άλλον έναν μήνα ικανοποιητικής ανάπτυξης μετά την κάμψη που παρατηρήθηκε το δεύτερο τρίμηνο», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρηματικών τάσεων της S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson.

«Με τα προκαταρκτικά στοιχεία του PMI να δείχνουν σταθερή ανάπτυξη του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο, τις εταιρείες να προχωρούν σε προσλήψεις για πρώτη φορά φέτος και τον πληθωρισμό να παραμένει υψηλός με βάση τα ιστορικά δεδομένα, είναι πιθανό να διατηρηθεί η τάση υπέρ της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής, ενώ δεν μπορούν να αποκλειστούν περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων», πρόσθεσε.

Η ΕΚΤ αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Οι αξιωματούχοι της εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας αύξησης προκειμένου να περιορίσουν τις ανατιμήσεις, μετά την άνοδο των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο.

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύνθηκε τον Ιούλιο στο 2,9% από 2,8% τον Ιούνιο, απομακρυνόμενος περαιτέρω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Μικρή κάμψη στη Γερμανία, συρρίκνωση στη Γαλλία

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία σημείωσε ήπια κάμψη τον Αύγουστο, καθώς η σημαντική ενίσχυση της μεταποίησης αντισταθμίστηκε από την υποχώρηση των υπηρεσιών.

Ο σύνθετος γερμανικός PMI υποχώρησε στις 51 μονάδες από 51,3 τον Ιούλιο, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το όριο που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι θα παρέμενε αμετάβλητος στις 51,3 μονάδες.

Ο μεταποιητικός PMI της Γερμανίας εκτινάχθηκε σε υψηλό 51 μηνών, στις 54,1 μονάδες, ενώ ο δείκτης των υπηρεσιών υποχώρησε σε χαμηλό τριών μηνών, στις 48,5 μονάδες.

Στη Γαλλία, αντίθετα, η επιχειρηματική δραστηριότητα συρρικνώθηκε με ταχύτερο ρυθμό από αυτόν που ανέμεναν οι αναλυτές.

Ο σύνθετος PMI υποχώρησε σε χαμηλό δύο μηνών, στις 48,4 μονάδες από 49,6 τον Ιούλιο. Ο δείκτης των υπηρεσιών διαμορφώθηκε επίσης στις 48,4 μονάδες, ενώ ο μεταποιητικός PMI ενισχύθηκε σε υψηλό τεσσάρων μηνών, στις 51,5 μονάδες.