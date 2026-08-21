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Νέο ιστορικό ρεκόρ αναμένεται να καταγράψουν το 2026 τα ταξίδια των κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα δύο εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTTA), Χάρη Παπαχαραλάμπους.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Παπαχαραλάμπους εκτίμησε ότι τα ταξίδια θα ανέλθουν έως το τέλος του έτους στα 2,1 εκατομμύρια, έναντι 1,96 εκατ. το 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 7%. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περίπου 2,2 ταξίδια ανά μόνιμο κάτοικο ετησίως.

«Θεωρώ ότι θα έχουμε καινούργιο ρεκόρ. Αν πέρσι είχαμε 1,96 εκατ. ταξίδια, φέτος θα πάμε στα 2,1 εκατ.», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ACTTA, το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι «ο κάτοικος Κύπρου συνεχίζει να ταξιδεύει», καθώς το ταξίδι δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως πολυτέλεια, αλλά ως ανάγκη.

Στην αύξηση συμβάλλει και η ενισχυμένη αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου, η οποία διευρύνει τόσο τον αριθμό των διαθέσιμων προορισμών όσο και τη συχνότητα των πτήσεων.

«Παρόλο που αναπτύσσεται κυρίως με στόχο την προσέλκυση εισερχόμενου τουρισμού, δημιουργεί περισσότερες επιλογές και για τους κατοίκους του νησιού», είπε.

Στην Ευρώπη το 85% των ταξιδιών

Περίπου το 85% των ταξιδιών των κατοίκων Κύπρου κατευθύνεται στην Ευρώπη, περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ σχεδόν το 70% αφορά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα παραμένει με διαφορά ο δημοφιλέστερος προορισμός, συγκεντρώνοντας περίπου το 33% των ταξιδιών. Ακολουθούν, μεταξύ άλλων, η Ιταλία, η Πολωνία, η Γαλλία και η Γερμανία.

Σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις καταγράφονται επίσης στα ταξίδια προς την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Πολωνία.

Παράλληλα, ενισχύεται το ενδιαφέρον για μακρινότερους προορισμούς, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως η Ιαπωνία, η οποία κερδίζει σταθερά έδαφος στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών από την Κύπρο τα τελευταία δύο με τρία χρόνια.

Την Ιαπωνία επιλέγουν κυρίως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και οικογένειες με μεγαλύτερα παιδιά, σύμφωνα με τον κ. Παπαχαραλάμπους. Στις επιλογές των Κυπρίων επανέρχεται και η Ταϊλάνδη, έπειτα από υποχώρηση του ενδιαφέροντος για ένα έως δύο χρόνια.

Κατά 11% χαμηλότερα η βρετανική αγορά

Αναφερόμενος στον εισερχόμενο τουρισμό, ο Πρόεδρος του ACTTA είπε ότι οι αφίξεις τον Ιούλιο κινήθηκαν κοντά στα περσινά επίπεδα, αν και η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά ανά αγορά.

Οι ευρωπαϊκές αγορές εξακολουθούν να υπολείπονται των επιδόσεων του 2025, γεγονός που αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στις αλλαγές στον προγραμματισμό των πτήσεων μετά τα γεγονότα του Μαρτίου, αλλά και στη γενικότερη οικονομική κατάσταση σε σημαντικές χώρες προέλευσης τουριστών.

Η βρετανική αγορά κινήθηκε τον Ιούλιο κοντά στα επίπεδα του αντίστοιχου περσινού μήνα. Συνολικά, όμως, παραμένει περίπου 11% χαμηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι αφίξεις από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφουν επίσης μείωση 9,5%.

Αντισταθμιστικά λειτουργεί η αγορά του Ισραήλ, η οποία παρουσίασε μεγάλη αύξηση τους τελευταίους δύο μήνες.

«Είχαμε περίπου 80-90 χιλιάδες περισσότερους Ισραηλίτες τους τελευταίους δύο μήνες από ό,τι πέρσι», ανέφερε ο κ. Παπαχαραλάμπους, σημειώνοντας ότι η αύξηση τον Ιούνιο έφθασε περίπου στο 165%.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η αύξηση των αφίξεων από το Ισραήλ δεν συνεπάγεται αντίστοιχη αύξηση των διανυκτερεύσεων, καθώς η μέση διάρκεια παραμονής των Ισραηλινών επισκεπτών είναι μικρότερη από εκείνη του μέσου Ευρωπαίου τουρίστα.

Ως αποτέλεσμα, οι διανυκτερεύσεις εκτιμάται ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη υποχώρηση από αυτήν που αποτυπώνεται στις συνολικές αφίξεις.

«Το μεγάλο στοίχημα παραμένει ο χειμερινός τουρισμός»

Ο Πρόεδρος του ACTTA ανέδειξε ως βασική πρόκληση για την Κύπρο την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού.

«Το σημαντικό, το στοίχημά μας, παραμένει να είναι ο χειμερινός τουρισμός», είπε, σημειώνοντας ότι απαιτείται διαφορετική προσέγγιση για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος.

Ερωτηθείς εάν έχουν γίνει ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, απάντησε ότι καταβάλλονται προσπάθειες, αλλά χαρακτήρισε αυτές «σπασμωδικές» και χωρίς μακροχρόνιο σχεδιασμό.

Όπως εξήγησε, η ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού απαιτεί συγκεκριμένο και μακροπρόθεσμο πλάνο, το οποίο θα δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και θα προσφέρει ασφάλεια σε όσους καλούνται να επενδύσουν στο τουριστικό προϊόν.

«Εκείνοι που θα επενδύσουν πρέπει να ξέρουν ότι θα υπάρχει το προϊόν», κατέληξε.

Σε σχέση με τις προοπτικές για το 2027, ο κ. Παπαχαραλάμπους επισήμανε ότι η αβεβαιότητα στο γεωπολιτικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής δεν επιτρέπει ακόμη ασφαλείς εκτιμήσεις.