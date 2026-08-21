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Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο γιορτάζει τα 117α γενέθλιά του έπειτα από μια χρονιά με «πολλές πρωτιές», στη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με τον βρετανό βασιλιά Κάρολο Γ’ και κράτησε το χέρι του.

Η Έθελ Κέιτερχαμ, η οποία ζει στον οίκο ευγηρίας Hallmark Lakeview στο Λάιτγουοτερ του Σάρεϊ, νοτιοδυτικά του Λονδίνου, θα περάσει την σημερινή ημέρα των γενεθλίων της με την οικογένειά της και φίλους της.

«Σας ευχαριστώ όλους για τις ευγενικές ευχές σας για τα γενέθλιά μου. Ακόμα και στα 117, είχα πολλές πρωτιές αυτή τη χρονιά, από το ότι χάιδεψα ένα λάμα μέχρι το ότι κράτησα το χέρι του Βασιλιά», αναφέρει σε δήλωσή της.

«Είχα μια θαυμάσια ημέρα γιορτάζοντας με την οικογένειά μου και τους φίλους μου και προσδοκώ να διαπιστώσω τι θα φέρει η επόμενη χρονιά».

Η Κέιτερχαμ δέχθηκε επίσκεψη από τον Κάρολο, ο οποίος κράτησε το χέρι της καθώς της συστηνόταν, πέρυσι το Σεπτέμβριο λίγο μετά τα 116α γενέθλιά της.

Έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο τον Απρίλιο του 2025, μετά το θάνατο της βραζιλιάνας μοναχής Ίνα Καναμπάρο Λούκας στα 116 της.

Στη διάρκεια της συνάντησής της με τον Κάρολο, θυμήθηκε το 1969 που είχε χριστεί Πρίγκιπας της Ουαλίας, όταν ήταν 21 ετών, και του είπε: «Όλα τα κορίτσια ήταν ερωτευμένα μαζί σας και ήθελαν να σας παντρευτούν».

Η Κέιτερχαμ γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1909 στο Σίπτον Μπέλινγκερ του Χάμσιρ, πέντε χρόνια πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Ήταν η δεύτερη νεώτερη μεταξυ οκτώ αδελφών.

Είναι η τελευταία εν ζωή υπήκοος του Εδουάρδου Ζ’, ο οποίος πέθανε το Μάιο του 1910.

Το 1927, σε ηλικία 18 ετών, ταξίδεψε στην Ινδία και μέχρι τα 21 της εργάσθηκε ως εσωτερική νταντά σε οικογένεια στρατιωτικού.

Το 1931 γνώρισε σε δείπνο στο Ηνωμένο Βασίλειο τον σύζυγό της, τον Νόρμαν, ο οποίος ήταν αντισυνταγματάρχης του βρετανικού στρατού και πέθανε το 1976.

Έζησαν στο Σόλσμπερι πριν μετατεθεί στο Γιβραλτάρ και στο Χονγκ Κονγκ. Η Κέιτερχαμ ίδρυσε ένα νηπιαγωγείο όταν ήταν στο Χονγκ Κόνγκ και μεγάλωσε δύο κόρες, που πέθαναν και οι δύο πριν απ’ αυτή.

Μία από τις αδελφές της, η Γκλάντις, έζησε μέχρι τα 104.

Η Κέιτερχαμ οδηγούσε μέχρι τα 97 της και έπαιζε μπριτζ ως και μετά τα 100 της. Επέζησε της Covid το 2020 σε ηλικία 110 ετών.

Τον τίτλο του γηραιότερου ανθρώπου που έζησε ποτέ κατέχει η Γαλλίδα Ζαν Καλμάν, η οποία έζησε 122 χρόνια και 164 ημέρες, σύμφωνα με το Βιβλίο Γκίνες των Ρεκόρ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ