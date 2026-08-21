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Από τα στατιστικά στοιχεία για τις «κοινωνικές ασφαλίσεις» στα κατεχόμενα, μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα και για τον παράνομο πληθυσμό. Ο «υπουργός εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων» της αποσχιστικής οντότητας, παρουσιάζοντας στοιχεία, ανέφερε ότι ο αριθμός των ενεργών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 36,5% σε σύγκριση με το 2022, φτάνοντας σήμερα τις 170.000 άτομα.

Πώς προέκυψε η αύξηση; Υπάρχει εισαγωγή εργατικών χεριών ή συμβαίνει κάτι άλλο;

Πάντως, οι κοινωνικές ασφαλίσεις, όπως και οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, μπορούν να δώσουν στίγμα για τον πληθυσμό στα κατεχόμενα. Σημειώνεται ότι ο πληθυσμός δεν είναι γνωστός. Πάντα είναι ένα μυστήριο. Σκοπίμως κρύβουν τους κουβαλητούς.

Κ.ΒΕΝ.