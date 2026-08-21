Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι καταγγελίες για «σύγχρονο σκλαβοπάζαρο» από μεσάζοντες στον τομέα της φιλοξενίας δεν έγιναν από κάποιο πολίτη, έτσι ατεκμηρίωτα. Έγιναν από συνδικαλιστές της ΣΕΚ και της ΠΕΟ. Ο συνδικαλιστής της ΣΕΚ ήταν ιδιαίτερα έντονος και προκαλεί εντύπωση που από το Υπουργείο Εργασίας δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση.

Ναι μεν ο υπουργός είπε καθαρά ότι θα γίνει διερεύνηση, όμως δεν αρκεί. Στα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Εργασίας είχαν φτάσει εδώ και καιρό οι καταγγελίες των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων κι ακόμη ψάχνονται…

Και σε αυτό προστέθηκε και ο καυγάς μεσαζόντων στην Ξυλοφάγου…

Α