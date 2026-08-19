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«Η Κύπρος δεν είναι σκλαβοπάζαρο», δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας, σχολιάζοντας τις καταγγελίες των συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ για πρακτικές ενοικίασης εργαζομένων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνεδρίας του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος στη Λευκωσία, ο κ. Μουσιούττας χαρακτήρισε τέτοιες ενέργειες καταδικαστέες και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Εργασίας και το Τμήμα Εργασίας θα διερευνήσουν το ζήτημα.

«Η προσπάθεια του Υπουργείου και των αρμόδιων λειτουργών του αρμόδιου τμήματος είναι, με ελέγχους, να δουν αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα και, όπου υπάρχουν, να ακολουθήσουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης», ανέφερε.

«Τα δικαιώματα όλων είναι αναγνωρισμένα»

Ο Υπουργός τόνισε ότι η Κύπρος είναι χώρα στην οποία τα δικαιώματα όλων είναι αναγνωρισμένα και πρέπει να γίνονται σεβαστά τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους εργαζομένους.

Όπως είπε, η υποχρέωση αυτή ισχύει ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας, χρώματος ή φύλου, προσθέτοντας ότι το Υπουργείο θα επιδιώξει τα συγκεκριμένα φαινόμενα «αν όχι να εξαλειφθούν, να μειωθούν».

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι η επιστολή των συντεχνιών έφθασε ενώπιόν του πριν από μερικές ημέρες και ότι αναμένει ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Έκκληση για συγκεκριμένες καταγγελίες

Παράλληλα, κάλεσε όσους γνωρίζουν συγκεκριμένες περιπτώσεις να τις καταγγέλλουν, παρέχοντας ονόματα και διευθύνσεις, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να προχωρούν ευκολότερα στις έρευνές τους.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η απουσία συγκεκριμένων στοιχείων δεν σημαίνει πως το Υπουργείο δεν θα διερευνήσει το θέμα.

«Δεν θέλουμε να μεγαλώσει και να γίνει σαν τη Λερναία Ύδρα, που κόβεις μια κεφαλή και πετάγονται άλλες δέκα», κατέληξε ο Υπουργός Εργασίας.

ΚΥΠΕ