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Νέα δεδομένα προκύπτουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες που ενδέχεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10», στα δεδομένα που έχουν προκύψει από την έρευνα σε κινητές συσκευές εντοπίζονται, μεταξύ άλλων, διαδικτυακές αναζητήσεις για «αντίδοτο για προποφόλη», αλλά και για «μυδρίαση, τι κάνω;»

Οι συγκεκριμένες αναζητήσεις, που φέρεται να καταγράφηκαν σε κινητό τηλέφωνο, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανακριτική έρευνα, καθώς αφορούν ουσίες και συμπτώματα που συνδέονται με τα κρίσιμα περιστατικά γύρω από την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Η προποφόλη είναι ισχυρό αναισθητικό βραχείας διάρκειας. Το ζήτημα της χορήγησης κατασταλτικής ουσίας στον Γιώργο Μαζωνάκη βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της έρευνας, ενώ σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μαρτυρίες και καταθέσεις έχουν αναφερθεί και στη συγκεκριμένη ουσία.

Το στοιχείο που έρχεται τώρα στο φως αφορά την αναζήτηση «αντίδοτο για προποφόλη» στο διαδίκτυο, χωρίς ωστόσο από μόνο του να μπορεί να προσδιορίσει ποιος έκανε την αναζήτηση ή υπό ποιες συνθήκες.

Η αναζήτηση για «μυδρίαση»

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε κινητό τηλέφωνο φέρεται να καταγράφηκε αναζήτηση με τη φράση «μυδρίαση, τι κάνω;».

Η μυδρίαση είναι η διαστολή της κόρης του ματιού και αποτελεί εύρημα που μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικές κλινικές καταστάσεις. Η συγκεκριμένη διαδικτυακή αναζήτηση εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο του συνολικού ψηφιακού υλικού που έχει συλλεχθεί από τις Αρχές.

Οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν στον ΣΚΑΪ δεν προσδιορίζουν σε ποια από τις συσκευές έγινε καθεμία από τις συγκεκριμένες αναζητήσεις, καθώς τα στοιχεία αποτελούν αντικείμενο της ανακριτικής διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι άρση του απορρήτου διατάχθηκε για 6 κινητά τηλέφωνα που είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο της έρευνας, μεταξύ των οποίων οι συσκευές του Γιώργου Μαζωνάκη, των δύο κατηγορούμενων γιατρών και εργαζομένων του ιατρείου. Παράλληλα, υπό εξέταση έχουν τεθεί σκληρός δίσκος και USB.

Το χρονικό εύρος της άρσης εκτείνεται από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή και την επομένη του θανάτου του τραγουδιστή. Στόχος της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν οι επικοινωνίες και οι ενέργειες των εμπλεκόμενων προσώπων πριν και μετά το κρίσιμο περιστατικό.

Τα νέα ευρήματα από την ψηφιακή έρευνα αναμένεται να αξιολογηθούν από τον ανακριτή σε συνδυασμό με τις καταθέσεις, τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

skai.gr