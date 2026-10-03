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Με θερμά λόγια αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη ο Γιώργος Καπουτζίδης, με αφορμή το αφιέρωμα του «The Voice» στη μνήμη του τραγουδιστή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στο πρόγραμμα ως ένας από τους τέσσερις coaches.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος που είχε τον ρόλο του παρουσιαστή στο σόου εξομολογήθηκε πως η απώλειά του ήταν διαφορετική για εκείνον, αφού νιώθει ότι δεν μοιράστηκε όσες στιγμές θα ήθελε μαζί του.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», το απόγευμα της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου, και αναφέρθηκε αρχικά στο αφιέρωμα του The Voice, περιγράφοντας πώς γεννήθηκε η ιδέα. «Όταν με πήραν τηλέφωνο από τον ΣΚΑΪ και μου είπαν ότι σκέφτονται να κάνουν ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη, τους είπα ότι θα ήθελα να είμαι κι εγώ σε αυτό. Τους πρότεινα τι θα μπορούσαμε να βάλουμε, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται και έχει βγει ένα ωραίο αποτέλεσμα», είπε στην αρχή.

«Ήταν απαραίτητο και πολύ σημαντικό για να συνειδητοποιήσουμε το τι συνέβη. Έγινε χωρίς κοινό, ήμασταν εμείς οι τέσσερις στην ουσία και ευτυχώς ο Γιώργος Λιανός. Εγώ δεν θα μπορούσα να το παρουσιάσω μόνος μου. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ να ξεκινήσει η σεζόν χωρίς να πούμε αυτή την ιστορία. Έχει πολλή αμηχανία, πολλές σιωπές που μιλάνε τα μάτια. Ήταν σαν να είναι εκεί», πρόσθεσε στη συνέχεια.

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Μιλώντας για τη γνωριμία και τη συνεργασία τους στο μουσικό σόου, ο ηθοποιός και σεναριογράφος εξομολογήθηκε: «Ήταν ένας φοβερός άνθρωπος. Δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο με περισσότερο φως. Αναρωτιόμουν αν ο Γιώργος θα “κολλούσε” στο Voice και τελικά εμείς “κολλήσαμε” στον Γιώργο. Φοβερά έξυπνος, φωτεινός, αστείος, σπάνιος και πολύ ξεχωριστός. Όλες οι ιστορίες που έχω να θυμάμαι από εκείνον είναι αστείες».

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Την τελευταία φορά τον είδα στον τελικό. Μετά είχαμε μιλήσει με μηνύματα. Μου έστειλε ο μάνατζέρ του και μου είπε ότι ο Γιώργος θα ήθελε να είμαι στη συναυλία του στην Τεχνόπολη, ίσως να ανέβω και πάνω στη σκηνή. Απάντησα “για τον Γιώργο με μεγάλη χαρά” και πολλά θαυμαστικά».

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Καπουτζίδης εξέφρασε μία απορία: αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αντιληφθεί πόσο τον αγαπούσε ο κόσμος. «Είχε καταλάβει άραγε πόσο πολύ τον αγαπούσαν οι άνθρωποι; Δεν νομίζω», τόνισε.

Έναν μήνα μετά την απώλειά του, εξακολουθεί να αισθάνεται μια έντονη θλίψη, αφού η προσωπική τους σχέση έκανε το πένθος ακόμη πιο δύσκολο. Αυτό που την πονά περισσότερο είναι η αίσθηση ότι δεν πρόλαβε να τον χαρεί όσο θα ήθελε. «Αν δεν τον είχα γνωρίσει, θα στεναχωριόμουν κι εγώ όπως όλοι. Τώρα που τον γνώρισα και τον έζησα και τον αγάπησα δύο χρόνια, έγινε πολύ πιο δύσκολο. Ενώ συνεχίζεται η ζωή, όλα τα κάνεις με μία υπόγεια θλίψη που την έχω συνηθίσει. Πονάς πάντα για τους ανθρώπους που χάνεις. Αυτό είναι διαφορετικό, γιατί ίσως να μην τον χόρτασα. Ήθελες κι άλλο κι άλλο», εκμυστηρεύτηκε.

protothema.gr