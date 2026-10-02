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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάνη με νέα στοιχεία να έρχονται στο φως γύρω για τις συνθήκες κατά τις οποίες ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή μέσα στο ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών, Ηλία Θεοδώρόπουλου και Ιωάννας Γάκα.

Φως στις ώρες εκείνες ρίχνουν τα υποστήριξαν ενώπιον του ανακριτή οι νοσηλεύτριες που βρίσκονταν μέσα στο ιατρείο, όπως επίσης και η αναισθησιολόγος που δέχθηκε εκείνο το απόγευμα τηλεφώνημα για το αντίδοτο της προποφόλης καθώς επίσης και η διασώστρια που είχε σπεύσει μαζί με συναδέλφους της στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Αποκαλυπτικά είναι τα όσα ανέφερε στην κατάθεσή της στον ανακριτή η 53χρονη νοσηλεύτρια ουκρανικής καταγωγής. «Η γιατρός (σ.σ. η Γάκα) ήταν πολύ αναστατωμένη. Πήγε στο γραφείο του γιατρού να τον φωνάξει. Όταν ήρθε ο γιατρός, ήταν πάρα πολύ αναστατωμένος. Πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι, συνήθως είναι πολύ συγκρατημένος. Φώναζε ότι ο ασθενής δεν πάει καλά και μας ζητούσε να κάνουμε πράγματα» είπε η εν λόγω μάρτυρας για να συνεχίσει: «Μας φώναξε να σηκώσουμε τα πόδια του Μαζωνάκη. Μία νοσηλεύτρια έφερε οξυγόνο για τον ασθενή. Εγώ πρόσεχα να μην του σπάσει η φλέβα στο δεξί χέρι, γιατί η γιατρός θα του έβαζε φυσιολογικό ορό. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με την νοσηλεύτρια ο Μαζωνάκης ήταν χλωμός και η θεραπεία είχε σταματήσει, γιατί δεν υπήρχε φλεβοκέντηση στο αριστερό χέρι. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Από το μηχάνημα δεν ακουγόταν κάποιο alarm».

Συνεχίζοντας η μάρτυρας ανέφερε στον ανακριτή: «Δεν θεωρούσα το μηχάνημα ασφαλές για τον ασθενή, ακριβώς γιατί ήταν ιδιαίτερα επεμβατική θεραπεία και γιατί διαρκούσε πάρα πολύ. Λίγες φορές έχει συμβεί μετά τη θεραπεία κάποιοι ασθενείς να έχουν κάνει εμετό. Κάποιοι είχαν ζάλη μετά τη θεραπεία».

Από την πλευρά της η 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια στη δική της κατάθεσή στον ανακριτή υποστήριξε για τα γεγονότα εκείνης της ημέρας: «Ήταν γύρω στις τέσσερις η ώρα. Έπειτα μπήκαμε πρώτα εγώ και η κα… στο δωμάτιο, είδαμε τον Μαζωνάκη χλωμό και προσπαθήσαμε να του πάρουμε πίεση. Είχε διακοπεί η κυκλοφορία του αίματος και ήταν εκτός μηχανήματος. Υπήρχε μόνο η φλεβοκέντηση στο δεξί του χέρι. Οι πρώτες ενδείξεις της πίεση του δεν ήταν χαμηλές, Ήταν 1 με 7. Του μετρήσαμε την πίεση στο αριστερό χέρι με φορητό ψηφιακό πιεσόμετρο που έφερα εγώ. Το μόνιτορ έδειχνε ενδείξεις. Αμέσως ήρθε και ο κ…. και μας ζήτησε να του σηκώσουμε τα πόδια, να του βάλουμε οξυγόνο. Μας ζήτησε και φυσιολογικό ορό. Βλέπαμε ότι δεν ανταποκρινόταν σε όλα αυτά. Δεν είχε πια τις αισθήσεις του. Είχε πέσει η πίεση του. Στο τέλος το πιεσόμετρο δεν έβγαζε μέτρηση. Είδαμε ότι είχε επιβαρυνθεί πολύ η εικόνα του. Όταν είδε ο γιατρός ότι δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε την πίεση και ότι υπήρχε διαταραχή του καρδιακού του παλμού, ξεκίνησε μαλάξεις. Νομίζω ότι προβλέπεται να ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ με αυτές τις ενδείξεις. Από την ώρα που μπήκαμε όλοι μέσα στο δωμάτιο θεραπείας μέχρι την ώρα που ξεκίνησε ο γιατρός ΚΑΡΠΑ πέρασαν πέντε με δέκα λεπτά το πολύ. Η κα…, στο ενδιάμεσο πήγε και έφερε τον απινιδωτή και ζήτησε από την.., να πάρει τηλέφωνο την αναισθησιολόγο, που την λένε…. Είπε στη ….να την ρωτήσει ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη».



Η κατάθεση της αναισθησιολόγου: Η προποφόλη είναι αναισθητικό φάρμακο – υπνωτικό

Ιδιαίτερα σημαντική είναι όμως και η κατάθεσή που έδωσε στον ανακριτή η αναισθησιολόγος, η οποία είχε ερωτηθεί τηλεφωνικά από την 56χρονη νοσηλεύτρια και αφορούσε το αντίδοτο της ουσίας προποφόλη. «Την Τετάρτη στις 9/9/26 μου τηλεφώνησε η (σ.σ.νοσηλεύτρια). Κατάλαβα ποια ήταν από τη φωνή της, με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι δεν έχει και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν τη ρώτησα τίποτα, δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία, δεν άκουσα φασαρία, δεν ξαναμιλήσαμε μετά, δεν πέρασε από το μυαλό μου καθόλου γιατί μπορεί να με ρώτησε», φέρεται να ενώπιον του ανακριτή η συγκεκριμένη μάρτυρας και σε άλλο σημείο της κατάθεσής της υποστήριξε: «Δεν μου έχουν τηλεφωνήσει ξανά από αυτό το ιατρείο να με ρωτήσουν για κάποια αναισθητική ουσία, εγώ είχα την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει αναισθησιολόγος στο ιατρείο, δεν μου είχε αναφέρει ποτέ η ιατρός ούτε κανείς άλλος από το ιατρείο ότι γίνεται χρήση προποφόλης».

Η γιατρός υποστήριξε ότι δεν συσχέτισε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα με τον Γιώργο Μαζωνάκη καθώς δεν είχε πληροφορηθεί αμέσως για το τι είχε συμβεί με τον τραγουδιστή. «Όταν πήρε μεγάλες διαστάσεις το θέμα, τότε συνέδεσα το τηλεφώνημα της νοσηλεύτριας με το συμβάν. Δεν ήξερα τι γιατρός ήταν 56χρονη, ούτε ο σύζυγός της, δεν ρώτησα ποτέ γιατί πήγα συστημένη από συναδέλφους. Δεν θυμάμαι να μου είχε εκφράσει ποτέ κάποιος ασθενείς κατά τη διάρκεια της φλεβοκέντησης ανησυχία για τη διενέργεια της θεραπείας. Δεν ξέρω γιατί τηλεφώνησαν σε μένα από το ιατρείο για να με ρωτήσουν για την προποφόλη, παρότι είχαμε να μιλήσουμε γύρω στους τρεις με τέσσερις μήνες», είπε χαρακτηριστικά η μάρτυρας.

Επιπλέον, η αναισθησιολόγος στην κατάθεσή της φέρεται να αναφέρει πως η προποφόλη είναι «αναισθητικό φάρμακο – υπνωτικό», το οποίο χρησιμοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον σε χειρουργεία, χωρίς να γνωρίζει εάν μπορεί να διατεθεί μέσω φαρμακείου. Η ίδια φέρεται να είχε αραιή συνεργασία με το ιατρείο της Καρνεάδου κάνοντας φλεβοκεντήσεις σε ασθενείς με αμοιβή 150-200 ευρώ περίπου, με την τελευταία συνεργασία να έχει γίνει πριν από 4-5 μήνες. Μάλιστα, για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης η εν λόγω μάρτυρας φέρεται να κατάθεσε ότι δεν είχε δει ποτέ ασθενή συνδεδεμένο στο μηχάνημα και πως η ίδια έκανε μόνο τη φλεβοκέντηση και έφευγε.



«Δεν μας ζήτησε κανείς να έρθει μαζί μας»

Αποκαλυπτική είναι και η κατάθεση της διασώστριας που έσπευσε στο ιατρείο της Καρνεάδου. Η μάρτυρας αναφέρει πως κανείς από το ιατρείο δεν ζήτησε στην ίδια και τους συναδέλφους της να έρθει μαζί τους να συνοδεύσει δηλαδή στο νοσοκομείο τον τραγουδιστή. «Ρώτησα τον γιατρό για το τι έγινε και εάν υπάρχει ιστορικό, γιατί πήγε ο ασθενής στο ιατρείο, εάν παίρνει φάρμακα γενικά και εάν του είχαν χορηγηθεί ειδικότερα νωρίτερα φάρμακα, και ο γιατρός μου απάντησε πως δεν ξέρει και θα μας τα πει η γιατρός του. Δεν μου υπέδειξε ποτέ ποια είναι η γιατρός» είπε στον ανακριτή η συγκεκριμένη μάρτυρας και συνέχισε: «Ήταν μία γυναίκα στο χώρο, αλλά δεν ξέρω εάν ήταν η γιατρός ή ήταν νοσηλεύτρια. Ρώτησα τον γιατρό τι ειδικότητα έχει και μου είπε παθολόγος. Δεν μίλησα με κάποιον άλλο πέραν του γιατρού, από όσο θυμάμαι. Δεν μας ζήτησε κανείς από το ιατρείο να έρθει μαζί μας, ούτε εμείς ρωτήσαμε».

protothema.gr