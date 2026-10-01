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Με ιδιαίτερες ανέσεις φέρεται να εκτίει την ποινή του σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Νιου Τζέρσεϊ ο Σον «Diddy» Κομπς, έχοντας πρόσβαση σε κινητό, αλκοόλ, και πληρώνοντας συγκρατούμενους για να φροντίζουν κάθε του ανάγκη.

Ο 56χρονος μουσικός παραγωγός, ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης 50 μηνών για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία, φέρεται να ξοδεύει χιλιάδες δολάρια κάθε μήνα, προκειμένου να διατηρεί έναν πολυτελή τρόπο ζωής πίσω από τα κάγκελα της ομοσπονδιακής φυλακής Fort Dix.

Τέσσερις πρώην συγκρατούμενοί του, οι οποίοι μίλησαν ανώνυμα στο NBC News, αποκάλυψαν ότι άλλοι κρατούμενοι μαγειρεύουν για εκείνον, καθαρίζουν, στρώνουν το κρεβάτι του και αναλαμβάνουν το πλύσιμο των ρούχων του. Μάλιστα, φέρεται να έχει στη διάθεσή του και άτομο που του κάνει μασάζ κινεζικού τύπου.

Παράλληλα, ο Κομπς φέρεται να χρησιμοποιεί παράνομα κινητά τηλέφωνα για να περιηγείται στο Instagram και να βλέπει γυμνές και σεξουαλικού περιεχομένου φωτογραφίες που του στέλνει πρώην σύντροφός του. Έχει αποκτήσει επίσης τάμπλετ, μέσω του οποίου παρακολουθεί ταινίες και ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων και τη σειρά του Netflix «Sean Combs: The Reckoning», την παραγωγή του οποίου έκανε ο αντίπαλός του, 50 Cent.

Φέρεται επίσης να έχει πληρώσει άλλους κρατούμενους για να προμηθευτεί το φάρμακο Remeron, το οποίο συνταγογραφείται σε όσους πάσχουν από κατάθλιψη και άγχος, και διακινείται στη μαύρη αγορά της φυλακής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο μουσικός παραγωγός έχει πρόσβαση τα Σαββατοκύριακα ακόμη και σε αλκοολούχα ποτά, τα οποία φέρεται να εισάγουν λαθραία στη φυλακή σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Ένας από τους μάρτυρες μάλιστα υποστήριξε ότι ήπιε μαζί του Hennessy.

«Μπορείς να έχεις σχεδόν τα πάντα, εκτός από το κλειδί για την μπροστινή πόρτα και μια γυναίκα», σχολίασε ένας από τους κρατούμενους.

Για την κάλυψη των εξόδων του, άτομα εκτός φυλακής βάζουν χρήματα στους λογαριασμούς του κυλικείου άλλων κρατουμένων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Κομπς. Ορισμένοι, μάλιστα, φέρονται να του ετοιμάζουν κρυφά ειδικά γεύματα, όπως κοτόπουλο με κάρι, πίτσα και εμπανάδας, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες συσκευές μαγειρέματος.

Άλλοι κρατούμενοι απλώς κρατούν για λογαριασμό του καταδικασμένου ράπερ το τηλέφωνό του και την αλληλογραφία που λαμβάνει από θαυμαστές. «Είναι τόσο πολλά αυτά που του στέλνουν» ανέφερε μία από τις πηγές. «Δεν έχει χώρο να τα κρατήσει».

Ο «Puff Daddy» είχε μεταφερθεί στο Fort Dix κατόπιν αιτήματος των δικηγόρων του, προκειμένου να συμμετάσχει σε πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ποινής του. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές, αποβλήθηκε από το πρόγραμμα, αφού τον Ιούλιο οδηγήθηκε στην απομόνωση έπειτα από συμπλοκή με συγκρατούμενό του. Μετά την αποφυλάκισή του από την απομόνωση, φέρεται να επέστρεψε στον ίδιο τρόπο ζωής, με μία ομάδα κρατουμένων να τον εξυπηρετεί.

«Είναι δισεκατομμυριούχος. Οι άνθρωποι τον θαυμάζουν», είπε μία από τις πηγές. «Το χρήμα είναι δύναμη, ειδικά πίσω από τα κάγκελα».

Τι απαντούν οι δικηγόροι του Diddy στο ρεπορτάζ

Ο εκπρόσωπος του Κομπς απάντησε στο ρεπορτάζ, αναφέροντας: «Η συνεχής εξονυχιστική παρακολούθηση κάθε ασήμαντης λεπτομέρειας της ζωής του Σον Κομπς στη φυλακή έχει φτάσει στο σημείο τα μέσα ενημέρωσης να παρουσιάζουν ως είδηση ακόμη και την καθημερινότητα στη φυλακή. Τα μόνα πραγματικά νέα είναι ότι ο Sean συνεχίζει να εκτίει την ποινή του, εν αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου για την έφεσή του».

iefimerida.gr