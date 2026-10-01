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Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος ανέφερε την Πέμπτη ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε την Κυπριακή Δημοκρατία ως κόρη οφθαλμού γιατί είναι το κύριο στήριγμά μας για απελευθέρωση.

Σε δηλώσεις μετά την παρέλαση για την επέτειο ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη Λευκωσία, ο Αρχιεπίσκοπος συνεχάρη τους συντελεστές της παρέλασης και όσους βοηθούν στην αναβάθμιση της Εθνικής Φρουράς.

Είπε ακόμη ότι θα πρέπει να αποτίσουμε και φόρο τιμής σε εκείνους που μας έδωσαν την Κυπριακή Δημοκρατία και που μας την έφεραν μέχρις εδώ.

ΚΥΠΕ