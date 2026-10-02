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Ένα έργο το οποίο αναμένεται να ανανεώσει τις αθλητικές υποδομές της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου προωθεί η Αστυνομία, με την ανέγερση νέου γηπέδου καλαθόσφαιρας και κτιρίου αποδυτηρίων.

Ο σχετικός διαγωνισμός έχει ήδη προκηρυχθεί, με την εκτιμώμενη αξία να ανέρχεται στις €529.000 χωρίς ΦΠΑ και τη χρηματοδότηση να προέρχεται από εθνικούς πόρους.

Από τα σχέδια που συνοδεύουν τον διαγωνισμό προκύπτει ότι το γήπεδο θα διαθέτει και στέγαστρο, ενώ δίπλα θα ανεγερθεί το νέο κτίριο των αποδυτηρίων. Πρόκειται για μια παρέμβαση που θα αλλάξει την εικόνα του συγκεκριμένου χώρου και θα δημιουργήσει πιο οργανωμένες συνθήκες για την άθληση και τη φυσική προετοιμασία.Εξάλλου, η καλαθόσφαιρα, ως ομαδικό άθλημα, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην εκπαίδευση των μελών της Αστυνομίας, ενισχύοντας στοιχεία όπως η συνεργασία, η επικοινωνία και η ομαδικότητα, πέρα από τη φυσική κατάσταση.

Οι ενδιαφερόμενοι εργολάβοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2026 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό τίθενται και συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια. Μεταξύ άλλων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον €1 εκατ. κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Παράλληλα, απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε έργα της ίδιας κατηγορίας. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία έργα αξίας €500.000 και άνω το καθένα μέσα στην τελευταία πενταετία.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στα έγγραφα, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αναμένεται να γνωστοποιηθούν περίπου ενάμιση μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών, ενώ η υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται περίπου δύο μήνες μετά.

Η διάρκεια των εργασιών έχει καθοριστεί στους δέκα μήνες από την ημερομηνία έναρξης του έργου. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον η διαδικασία προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, οι νέες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να είναι έτοιμες περίπου το φθινόπωρο του 2027.