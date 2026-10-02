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Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών που θα επιτρέπει σε κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη να καταγγέλλουν οδηγούς γιατί κρατούν κινητό στο χέρι ή δεν φέρουν ζώνη ασφαλείας.

Το υπουργείο σε συνεργασία με την Αστυνομία προτίθενται να εγκαταστήσουν σταθερές κάμερες σε σημεία των πόλεων, οι οποίες μέσω ΑΙ θα καταγράφουν παραβάσεις πέραν της ταχύτητας και για ζώνη ή χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Σήμερα, οι υφιστάμενες κάμερες δεν έχουν την δυνατότητα καταγραφής αυτών των παραβάσεων των οδηγών.

Για να καταγγελθεί κάποιος για μη χρήση ζώνης ή για χρήση κινητού, πρέπει πρώτα να κάνει άλλη παράβαση, είτε της υπερβολικής ταχύτητας είτε να περάσει με κόκκινο σηματοδότη. Η νέα νομοθετική ρύθμιση που προωθείται δεν θα αφορά τις υφιστάμενες σταθερές ή κινητές κάμερες που ούτως ή άλλως λειτουργούν με άλλο πρόγραμμα και δεν υποστηρίζουν τεχνητή νοημοσύνη.

Τα νέα αδικήματα θα καταγράφονται από κάμερες που θα έχουν πρόγραμμα ανίχνευσης τέτοιων παραβάσεων και από την ανάλυση της εικόνας που θα κάνει το σύστημα από μόνο του θα φαίνεται αν κάποιος οδηγεί με κινητό ή χωρίς ζώνη. Με το νομοσχέδιο που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, τροποποιείται ο περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2027 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμους του 2001 έως 2026 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμοι του 2001 έως 2027.

Σύμφωνα με την τροποποίηση, θα συμπεριλάβονται στα καθορισμένα αδικήματα του βασικού νόμου, τα ακόλουθα δύο αδικήματα:

i. Παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση κατά παράβαση του Κανονισμού 58(14)(α) των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών του 1984 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτόν.

ii. Μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά παράβαση των σχετικών με τη χρήση ζώνης ασφαλείας διατάξεων των άρθρων 14, 15 και 15Α του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου του 1986 ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή κανονισμών τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτόν

iii. Αυτόδηλες παραβάσεις

Όπως προβλέπεται από το νομοσχέδιο, η συσκευή θα ενεργοποιείται όταν το όχημα περάσει διά μέσου ακτίνας φωτός ή κύματος, μόνο όταν γίνεται παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση ή δεν γίνεται χρήση της ζώνης ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, η πρώτη κάμερα που θα λειτουργεί με ΑΙ θα τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία, όταν θα ψηφιστεί η παρούσα νομοθεσία.