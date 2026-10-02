Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τραγωδία σημειώθηκε σε ορυχείο στη Σόμα της επαρχίας Μανίσα, στη δυτική Τουρκία, όπου πέντε εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά από κατάρρευση, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD).

Συνολικά επτά μεταλλωρύχοι ανασύρθηκαν από το σημείο, δύο εκ των οποίων ζωντανοί. Ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ο δεύτερος έλαβε εξιτήριο.

Η νομαρχία της Μανίσα είχε ανακοινώσει νωρίτερα τον εντοπισμό τριών νεκρών και την ολοκλήρωση των ερευνών, πριν η AFAD γνωστοποιήσει τον τελικό απολογισμό των πέντε θυμάτων: Μετά την κατάρρευση, συγκροτήθηκε κέντρο διαχείρισης κρίσης υπό τον συντονισμό των νομαρχιακών αρχών της Μανίσα, οι οποίες ανακοίνωσαν την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

#SONDAKİKA

Manisa'nın Soma ilçesi bir madende göçük meydana geldi.



İlk belirlemelere göre göçük altında kalan 7 işçiden 2'si sağ kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.



Allah vefat edenlere rahmet eyleye.



İnşaallah mahsur kalan işçiler sağ salim çıkartılır. pic.twitter.com/E8n2iVAIzt — Tevfik Barbaros Araf (@OkcularTepesi13) October 1, 2026

Συλλυπητήρια εξέφρασαν ο πρόεδρος της τουρκικής Βουλής Νουμάν Κουρτουλμούς, υπουργοί και εκπρόσωποι της προεδρίας και του κυβερνώντος κόμματος. Η υπουργός Οικογένειας Μαχινούρ Οζντεμίρ Γκιοκτάς ανέφερε ότι ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης βρίσκονται στο ορυχείο και στο νοσοκομείο, δίπλα στους εργαζομένους και στις οικογένειές τους.

Manisa'nın Soma ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. pic.twitter.com/KYyV7n49Gl October 1, 2026

🚨 SOMA’DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK!



7 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI: 2’Sİ KURTARILDI



Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi.



İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2’si sağ olarak kurtarıldı.. pic.twitter.com/0aYdiyLVGJ October 1, 2026

Η τραγωδία του 2014

Η Σόμα, στην επαρχία Μανίσα της δυτικής Τουρκίας, παραμένει συνδεδεμένη με τη μεγαλύτερη μεταλλευτική τραγωδία στην ιστορία της χώρας. Στις 13 Μαΐου 2014, πυρκαγιά στο ανθρακωρυχείο προκάλεσε τον θάνατο 301 εργαζομένων, κυρίως από δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα. Η καταστροφή συγκλόνισε την Τουρκία και προκάλεσε διαδηλώσεις για τις συνθήκες εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας στα ορυχεία. Έκθεση πραγματογνωμόνων, που υποβλήθηκε στην εισαγγελία, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποτραπεί και ανέδειξε σοβαρές ελλείψεις στην προστασία των εργαζομένων.

protothema.gr