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Δυναμική συμμετοχή στην Παγκόσμια Εβδομάδα Επενδυτή

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 2 Οκτωβρίου 2026 Στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας των επενδυτών και στη θωράκισή τους απέναντι στις νέες μορφές ψηφιακής εξαπάτησης, επικεντρώνει τη φετινή του εκστρατεία «World Investor Week 2026» ο Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), στο πλαίσιο των συνεχών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για επιμόρφωση και προστασία του κοινού, ενώνει τις δυνάμεις της με εποπτικές Αρχές και άλλους φορείς από περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο και συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια εκστρατεία (5 – 11 Οκτωβρίου 2026) με ένα ευρύ πρόγραμμα ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων.

Η ΕΚΚ συμμετέχει για 8η συνεχή χρονιά στην εκστρατεία και έχει προγραμματίσει δράσεις που περιλαμβάνουν, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές σχολές σε όλη την Κύπρο, καθώς και διαλέξεις σε πανεπιστήμια. Επίσης, προγραμματίζεται εξειδικευμένη εκστρατεία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με τα κύρια μηνύματα και τις συμβουλές της εκστρατείας, παρεμβάσεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές καθώς και δημοσίευση συνεντεύξεων και άρθρων. Περαιτέρω, η ΕΚΚ θα δημιουργήσει και θα εκδώσει νέο Οδηγό για το επενδυτικό κοινό και εγχειρίδιο του Έξυπνου Επενδυτή και θα κινητοποιήσει εποπτευόμενους φορείς, συνεργάτες, πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς για συμμετοχή και διάχυση των μηνυμάτων της εκστρατείας WIW2026.

Οι σχολικές διαλέξεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 6ου κύκλου διαλέξεων της ΕΚΚ, με έμφαση στα θέματα της φετινής εκστρατείας και θα διαρκέσουν από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο. Στο πλαίσιο των προηγούμενων κύκλων σχολικών διαλέξεων, Λειτουργοί της ΕΚΚ επισκέφθηκαν 88 σχολεία όπου επιμόρφωσαν 3,450 μαθητές και μαθήτριες δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Όλο το ενημερωτικό υλικό που θα παραχθεί θα είναι προσβάσιμο στην Πύλη Χρηματοοικονομικής Επιμόρφωσης, τον εξειδικευμένο χώρο που η ΕΚΚ διατηρεί στην επίσημη ιστοσελίδα της για το κοινό και τους επενδυτές.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Καρατζιάς δήλωσε σχετικά ότι «οι φετινές θεματικές του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς αγγίζουν τον πυρήνα των σύγχρονων προκλήσεων. Καθώς οι τεχνολογίες εξελίσσονται, οι επενδυτές δεν έχουν μόνο να αντιμετωπίσουν τις διακυμάνσεις των αγορών, αλλά και εξαιρετικά εξελιγμένες απειλές ψηφιακής εξαπάτησης. Για να παραμείνουν ανθεκτικοί, οι πολίτες πρέπει, πριν αποφασίσουν να επενδύσουν, να κάνουν τη δική τους ανεξάρτητη έρευνα, να αποφεύγουν προτάσεις που υπόσχονται υψηλό κέρδος χωρίς ρίσκο και να συνεργάζονται αποκλειστικά με αδειοδοτημένους επαγγελματίες».

Στα κεντρικά μηνύματα του IOSCO, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται φέτος στην «Ανθεκτικότητα των Επενδυτών», η οποία απαιτεί πειθαρχία, διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και αποφυγή παρορμητικών αποφάσεων. Παράλληλα, οι ενότητες «Ψηφιακή Εξαπάτηση» (Digital Deception) και «Προειδοποίηση για Απάτες» (Scam Alert) στοχεύουν στην εκπαίδευση του κοινού ώστε να αναγνωρίζει τα προειδοποιητικά σημάδια (red flags) των σύγχρονων διαδικτυακών παγίδων.

Τα ευρήματα ερευνών της ΕΚΚ καταδεικνύουν ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό έδαφος να καλυφθεί ώστε το κοινό στην Κύπρο να αναγνωρίζει έγκαιρα τις απάτες στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΚΚ αξιοποιεί εργαλεία όπως διαδραστικά διαδικτυακά κουίζ, βοηθώντας τους πολίτες να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους πριν λάβουν επενδυτικές αποφάσεις.

Η χρηματοοικονομική επιμόρφωση αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου εδώ και πολλά χρόνια, ενώ οι δράσεις της συνάδουν με το εθνικό πρόγραμμα για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό και το έργο της Θεματικής Ομάδας Εργασίας 4 της Κυπριακής Επιτροπής Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και Παιδείας (ΚΕΧΑΠ), της οποίας προεδρεύει.