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Τα συμβόλαια για την ανάληψη των καθηκόντων τους ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) υπέγραψαν την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Καρατζιάς και ο Λουκάς Λαγούδης, αντίστοιχα, στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, Μάκη Κεραυνού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η υπογραφή επισημοποιεί την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων, ενώ οι διορισμοί τους ισχύουν ήδη από τις 15 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Κεραυνός ευχήθηκε στους δύο αξιωματούχους καλή δύναμη και εξέφρασε τη στήριξη του Υπουργείου στο έργο τους.

«Εύχομαι στον κ. Καρατζιά και στον κ. Λαγούδη καλή δύναμη στα νέα τους καθήκοντα και το Υπουργείο Οικονομικών παραμένει στη διάθεσή τους για να στηρίξει το έργο τους», ανέφερε.

Η ΕΚΚ είναι η ανεξάρτητη εποπτική Αρχή της κεφαλαιαγοράς στην Κύπρο, με αποστολή την προστασία των επενδυτών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της διατηρεί στενή συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.