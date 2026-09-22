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Αναταραχή προκλήθηκε σε πτήση από τη Λάρνακα με προορισμό το Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, καθώς τέσσερις επιβάτες άτμιζαν το ηλεκτρονικό τους τσιγάρο στη διάρκεια του πεντάωρου ταξιδιού.

Αμέσως μετά την προσγείωση, επιβάτες καταγράφουν μέλη της Αστυνομίας, τα οποία μπαίνουν στο αεροσκάφος και φορούν χειροπέδες σε τρεις γυναίκες και ένα άνδρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα τέσσερα άτομα συνέχισαν επανειλημμένα να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο, παρά τις πολλές συστάσεις του πληρώματος καμπίνας να σταματήσουν, αγνοώντας παράλληλα και τα παράπονα άλλων επιβατών.

«Η Αστυνομία τους περιμένει κάτω», ακούγεται να λέει μέλος τον αεροσυνοδών στην αρχή του βίντεο, προτού παρέμβουν οι Αρχές και ζητήσουν από τους παραβάτες να αποβιβαστεί.

«Πηγαίνετε από εκεί. Θα μιλήσουμε έξω», ακούγεται να τους λέει.

Ύστερα από μια σύντομη καθυστέρηση, μία γυναίκα με γκρίζα μαλλιά αποχωρεί από το αεροσκάφος, ακολουθούμενη από άλλα τρία άτομα, ενώ δεκάδες επιβάτες περιμένουν.

Η 31χρονη Annalise Galstaun, η οποία κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό της, ανέφερε ότι η πτήση καθυστέρησε για περισσότερο από 20 λεπτά, όσο το προσωπικό προσπαθούσε να απομακρύνει την τετραμελή ομάδα.

Όπως είπε, οι επιβάτες είχαν προειδοποιηθεί αρκετές φορές από το πλήρωμα, ωστόσο συνέχιζαν να ατμίζουν κρυφά κατά τη διάρκεια της πεντάωρης πτήσης, κρύβοντας τη συσκευή ανάμεσα στα πόδια τους.

Σύμφωνα με την ίδια, μέλη του πληρώματος είχαν αντιληφθεί επανειλημμένα τη συμπεριφορά τους, ενώ υπήρξε και σχετικό παράπονο από επιβάτη που καθόταν κοντά.

Η Galstaun ανέφερε ακόμη ότι αρκετοί επιβάτες ενοχλήθηκαν από τη συμπεριφορά της ομάδας, ενώ παιδιά που βρίσκονταν στην πτήση άρχισαν να κλαίνε.

«Εκνευρίστηκα επειδή μείναμε καθηλωμένοι για περίπου 20 με 25 λεπτά, περιμένοντας να τους συνοδεύσουν έξω. Υπήρχαν παιδιά στο αεροσκάφος που έκλαιγαν. Είναι ήδη ένα μεγάλο ταξίδι», είπε.

Σε ανακοίνωσή της, η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι πτήση από τη Λάρνακα προς το Μπέρμιγχαμ στις 16 Σεπτεμβρίου υποδέχθηκε αστυνομική δύναμη κατά την άφιξή της, λόγω διατάραξης από ομάδα επιβατών εντός του αεροσκάφους.

Η εταιρεία σημείωσε ότι το πλήρωμα καμπίνας είναι εκπαιδευμένο να αξιολογεί τέτοιες καταστάσεις και να ενεργεί γρήγορα και κατάλληλα, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια της πτήσης και των υπόλοιπων επιβατών.

«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τέτοια περιστατικά και δεν ανεχόμαστε διαταρακτική συμπεριφορά εντός των αεροσκαφών μας. Η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας αποτελεί πάντοτε ύψιστη προτεραιότητα », ανέφερε.

Η Αστυνομία των West Midlands δήλωσε ότι έλαβε καταγγελία για επιβάτη που προκαλούσε αναστάτωση και ότι συνέδραμε το προσωπικό στην απομάκρυνσή του από το αεροσκάφος.

dailymail.com