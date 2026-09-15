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Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες ενός Boeing 737 της Sepehran Airlines, όταν το εσωτερικό του αεροσκάφους άρχισε να διαλύεται έπειτα από βλάβη κατά την απογείωση από την πόλη Μασχάντ του Ιράν.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης το αεροσκάφος αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μασχάντ. Το αεροπλάνο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω μιας βλάβης στον κινητήρα, η οποία φέρεται να προκλήθηκε μετά από ζημιά στον τροχό.
Βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους αποτυπώνουν τις σκηνές πανικού που επικράτησαν λίγο μετά την απογείωση. Κομμάτια από το ταβάνι του αεροπλάνου φαίνονται να ξεκολλάνε και να πέφτουν πάνω στους επιβάτες. Επιπλέον, άνοιξαν τα ντουλάπια, όπου βρίσκονται οι αποσκευές. Εκκωφαντικός είναι ο θόρυβος από τις κραυγές αγωνίας των επιβατών.
Το Boeing 737 της Sepehran Airlines ξεκίνησε με προορισμό το Κερμάνσαχ, ωστόσο επέστρεψε με ασφάλεια στην Μασχάντ.