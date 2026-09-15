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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε εμπορικό κατάστημα στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης.

Το συμβάν, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προκλήθηκε από έντονη λογομαχία μεταξύ του ιδιοκτήτη και ενός πελάτη.



🚨 BEYAZIT’TA DÖVİZ BÜROSUNDAKİ SİLAHLI KAVGADA ÖLÜ SAYISI 3’E YÜKSELDİ!



🔴 FATİH Nuruosmaniye’de Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



‼️ Silahla açılan ateş sonucu 3 kişi hayatını… https://t.co/0jqinyIdaU pic.twitter.com/1kUuXifI58 September 15, 2026

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η συμπλοκή συνέβη εντός ανταλλακτηρίου συναλλάγματος.

Συνελήφθη ένας ύποπτος

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπόπτου στον τόπο του εγκλήματος, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας, Anadolu.

Το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό που απεικονίζει τη μεταφορά ενός ατόμου με φορείο σε ασθενοφόρο.

iefimerida.gr