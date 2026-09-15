Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την έντονη αντίδρασή τους στην εγκατάσταση νέων κεραιών στην περιοχή του Ακρωτηρίου εξέφρασαν οι κάτοικοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία, στρέφοντας τα πυρά τους τόσο κατά των Βρετανικών Βάσεων όσο και κατά της Κυπριακής Κυβέρνησης.

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Ακρωτηρίου (ΣΕΑΚΑ), η Μικαέλλα Μπαλτά σε δηλώσεις της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξέφρασε τη δυσαρέσκεια των κατοίκων για την έναρξη, όπως ανέφερε, εργασιών από τις Βρετανικές Βάσεις, χωρίς προηγουμένως να υπάρξει επαρκής ενημέρωση ή ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

Όπως υποστήριξε, μέρος των εργασιών έχει ήδη αρχίσει, ενώ οι κάτοικοι δεν έχουν λάβει την απαραίτητη ενημέρωση για τα έργα και τις επιπτώσεις τους.

«Είμαστε Κύπριοι πολίτες, παρόλο που ζούμε σε βρετανικό έδαφος, έχοντας τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τους υπόλοιπους Κύπριους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κ. Μπαλτά επέκρινε τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αναληφθεί ουσιαστική δράση για την προστασία των κατοίκων του Ακρωτηρίου.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έκανε μέχρι στιγμής καμία κίνηση για τους κατοίκους που μένουμε εδώ. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε με την πτώση του drone. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εξωτερικών δεν ανταποκρίθηκαν στα καλέσματά μας και ούτε, όπως φαίνεται, προτίθενται να το πράξουν», ανέφερε.

«Η Κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της», πρόσθεσε.



Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι εργασίες για την εγκατάσταση των νέων κεραιών προχωρούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση, γεγονός που, όπως τονίζουν, εντείνει την ανησυχία και την αγανάκτησή τους.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τέθηκαν, μεταξύ άλλων, ερωτήματα για την αναγκαιότητα περαιτέρω στρατιωτικοποίησης της περιοχής σε περίοδο ειρήνης, αλλά και για τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία από την ακτινοβολία των κεραιών.

Οι κάτοικοι διαμηνύουν ότι αναμένουν να εισακουστούν τα αιτήματά τους, ενώ προειδοποιούν πως, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, ενδέχεται να προχωρήσουν στη λήψη περαιτέρω μέτρων.

Γιώργος Περδίκης: «Η Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της»

Στο πλευρό των κατοίκων Ακρωτηρίου τάχθηκε ο πρώην Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Γιώργος Περδίκης, ο οποίος συμμετείχε στη διαμαρτυρία και κάλεσε την Κυπριακή Κυβέρνηση να αναλάβει ενεργό ρόλο απέναντι στους σχεδιασμούς των Βρετανικών Βάσεων.

«Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Οι απλοί πολίτες αναλαμβάνουν το βαρύ έργο να υπερασπιστούν την υγεία τους, αλλά και την αξιοπρέπεια της Κύπρου απέναντι στους Βρετανούς», ανέφερε ο κ. Περδίκης.

Παράλληλα, συνεχάρη τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κατοίκων Ακρωτηρίου για την πρωτοβουλία της και εξέφρασε τη στήριξη του Κινήματος Οικολόγων, ζητώντας συμπαράσταση από τα πολιτικά κόμματα, τη Βουλή και κυρίως την Κυπριακή Κυβέρνηση.

«Τα μεγάλα λόγια για τα κανάλια και τις ειδήσεις πρέπει να σταματήσουν. Η Κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα και τον τρόπο να ασκήσει σοβαρές πιέσεις στη Βρετανία, ώστε να μην προχωρήσει αυτό το καταστροφικό έργο, το οποίο θα επηρεάσει το περιβάλλον και κυρίως την υγεία των ανθρώπων της περιοχής», δήλωσε.

Ο κ. Περδίκης υποστήριξε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να μεταφέρει την πίεση στη βρετανική κυβέρνηση, ενώ άσκησε κριτική και στη Βουλή, σημειώνοντας ότι το θέμα θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα.

«Η σημερινή εκδήλωση είναι κυρίως μια απαίτηση προς την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να μεταφέρει την πίεση πάνω στη βρετανική κυβέρνηση», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, οι σχεδιασμοί για την εγκατάσταση εκατοντάδων κεραιών στην περιοχή δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες για το περιβάλλον και τους κατοίκους, εκφράζοντας την ευχή ο αγώνας των κατοίκων να έχει αυτή τη φορά αποτέλεσμα.