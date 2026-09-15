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Το εικονιζόμενο πρόσωπο αναζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης εναντίον αστυνομικού, που διαπράχθηκε στην Λευκωσία, στις 14 Αυγούστου, 2026.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή του, να επικοινωνήσει με τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802380 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.