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Όποιος ζει με μια γάτα γνωρίζει καλά ότι αυτά τα πλάσματα έχουν τον δικό τους τρόπο να δείχνουν την αγάπη και την προτίμησή τους.

Σε ένα σπίτι όπου υπάρχουν πολλά άτομα, δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο η γάτα να αναπτύξει έναν ιδιαίτερα στενό δεσμό με κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μπορεί να τον ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο, να κοιμάται δίπλα του, να τον περιμένει στην πόρτα ή να επιλέγει αποκλειστικά τα πόδια του για να χαλαρώσει.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Προτιμούν οι γάτες τον άνθρωπο που τις φροντίζει περισσότερο ή επιλέγουν με διαφορετικά κριτήρια;

Ο άνθρωπος που την κάνει να αισθάνεται ασφαλής

Για μια γάτα, η εμπιστοσύνη είναι εξαιρετικά σημαντική. Σε αντίθεση με αυτό που συχνά πιστεύουμε, το να γίνει κάποιος ο αγαπημένος της δεν εξαρτάται απαραίτητα από το ποιος την αγαπά περισσότερο ή ποιος προσπαθεί περισσότερο να την πλησιάσει. Πολύ συχνά, η γάτα επιλέγει εκείνον με τον οποίο αισθάνεται περισσότερο ασφαλής.

Ένας άνθρωπος που κινείται ήρεμα μέσα στο σπίτι, δεν κάνει απότομες κινήσεις και δεν πιέζει τη γάτα να δεχτεί χάδια όταν δεν τα θέλει, μπορεί πιο εύκολα να κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Όταν ένα ζώο καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπός του σέβεται τα όριά του, είναι πολύ πιο πιθανό να αναζητήσει μόνο του την επαφή.

Ο άνθρωπος που φροντίζει τις καθημερινές της ανάγκες

Είναι γνωστό πως η τροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη σχέση μιας γάτας με τους ανθρώπους του σπιτιού, καθώς είναι ζώο που συνδέει πολύ εύκολα συγκεκριμένους ανθρώπους με ευχάριστες εμπειρίες.

Εκείνος που γεμίζει καθημερινά το μπολ της, ανανεώνει το νερό της ή της προσφέρει τις αγαπημένες της λιχουδιές γίνεται σταδιακά κομμάτι των αγαπημένων συνηθειών της. Η παρουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου μπορεί να σημαίνει ότι κάτι καλό πρόκειται να συμβεί.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι αρκεί ένα σακουλάκι λιχουδιές για να κερδίσουμε την αγάπη μιας γάτας. Η πραγματική σχέση χτίζεται όταν η φροντίδα συνδυάζεται με εμπιστοσύνη, ηρεμία και σταθερή παρουσία.

Οι γάτες παρατηρούν περισσότερα από όσα νομίζουμε

Οι γάτες είναι ιδιαίτερα παρατηρητικά ζώα και μπορούν να αντιληφθούν μικρές διαφορές στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Ο τόνος της φωνής, η ταχύτητα με την οποία κάποιος πλησιάζει και ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο απλώνει το χέρι του μπορούν να επηρεάσουν τις αντιδράσεις μιας γάτας.

Ένας ήρεμος άνθρωπος μπορεί να είναι πολύ πιο ευχάριστος για μια γάτα από κάποιον που είναι συνεχώς θορυβώδης ή κάνει απότομες κινήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι πιο ζωηροί άνθρωποι δεν μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς με γάτες. Απλώς κάθε γάτα έχει τη δική της προσωπικότητα και διαφορετικά όρια.

Μερικές γάτες λατρεύουν το παιχνίδι και τη δραστηριότητα, ενώ άλλες προτιμούν έναν άνθρωπο που απλώς κάθεται ήσυχα στον καναπέ και τους επιτρέπει να πλησιάσουν όταν εκείνες το αποφασίσουν.

Η ποιότητα του χρόνου είναι πιο σημαντική από την ποσότητα

Το να βρίσκεται κάποιος πολλές ώρες στο ίδιο σπίτι με μια γάτα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα γίνει ο αγαπημένος της άνθρωπος. Αυτό που μετράει περισσότερο είναι το πώς περνάμε τον χρόνο με την τετράποδη φίλη μας.

Ένα καθημερινό παιχνίδι με ένα καλάμι ή ένα παιχνίδι που μιμείται την κίνηση ενός μικρού θηράματος μπορεί να γίνει μια σημαντική κοινή δραστηριότητα. Το ίδιο ισχύει για το βούρτσισμα, εφόσον φυσικά αρέσει στη γάτα, ή ακόμη και για τις ήρεμες στιγμές κατά τις οποίες κάθεστε στον ίδιο χώρο χωρίς να απαιτείτε την προσοχή της.

Οι γάτες αγαπούν τη ρουτίνα. Όταν ένας άνθρωπος δημιουργεί σταθερές, ευχάριστες συνήθειες μαζί τους, η παρουσία του αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Μπορεί, για παράδειγμα, η γάτα να περιμένει συγκεκριμένο παιχνίδι πριν από το βραδινό της γεύμα ή να επιλέγει να κοιμάται δίπλα σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο κάθε βράδυ.

Δεν αγαπούν όλες οι γάτες τις αγκαλιές

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι άνθρωποι όταν προσπαθούν να “κερδίσουν” μια γάτα είναι ότι θεωρούν πως η αγάπη πρέπει να εκφράζεται με τον δικό τους τρόπο. Για έναν άνθρωπο, το να πάρει μια γάτα αγκαλιά μπορεί να είναι μια πράξη τρυφερότητας. Για τη γάτα, όμως, η ίδια κίνηση μπορεί να είναι περιοριστική ή ακόμη και αγχωτική.

Το σημαντικό είναι να μάθουμε να κατανοούμε τα σημάδια της. Αν απομακρύνεται, κουνάει νευρικά την ουρά της, γυρίζει τα αυτιά της προς τα πίσω ή δείχνει ότι θέλει να φύγει, είναι καλύτερο να της δώσουμε χώρο.

Αντίθετα, όταν πλησιάζει από μόνη της, τρίβεται στα πόδια μας, κάθεται κοντά μας ή ζητά χάδια, μας δείχνει ότι εκείνη τη στιγμή επιθυμεί επαφή. Ο σεβασμός αυτών των σημάτων μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά στη σχέση.

Η μυρωδιά και οι αναμνήσεις έχουν τον δικό τους ρόλο

Οι γάτες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην όσφρησή τους και χρησιμοποιούν τις μυρωδιές για να αντιλαμβάνονται και να αξιολογούν το περιβάλλον τους. Η προσωπική μυρωδιά ενός ανθρώπου μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητάς της.

Παράλληλα, οι προηγούμενες εμπειρίες ενός ζώου μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του. Μια γάτα που έχει ζήσει αρνητικές εμπειρίες με ανθρώπους που φώναζαν, την κυνηγούσαν ή την χειρίζονταν απότομα μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να εμπιστευτεί κάποιον.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η σχέση μας δεν μπορεί να αλλάξει. Με υπομονή, σταθερότητα και θετικές εμπειρίες, πολλές γάτες μαθαίνουν σταδιακά ότι ένας άνθρωπος είναι ασφαλής και αξίζει να τον εμπιστευτούν.

Πώς μπορείτε να γίνετε ο αγαπημένος της άνθρωπος;

Αν νιώθετε ότι η γάτα σας προτιμάει κάποιον άλλο στο σπίτι, δεν χρειάζεται να απογοητεύεστε. Το σημαντικότερο είναι να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον στο οποίο η γάτα αισθάνεται ότι μπορεί να σας εμπιστευτεί.

Περάστε καθημερινά λίγο ποιοτικό χρόνο μαζί της χωρίς να απαιτείτε την προσοχή της. Παίξτε μαζί της, προσφέρετέ της λίγες λιχουδιές και προσπαθήστε να αναγνωρίζετε πότε θέλει χάδια και πότε προτιμά να μείνει μόνη της. Μιλήστε της με ήρεμη φωνή και προσπαθήστε να είστε σταθεροί στις καθημερινές σας συνήθειες.

Και πάνω από όλα, αφήστε την να έρθει εκείνη σε εσάς. Μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες μέχρι μια πιο επιφυλακτική γάτα να χαλαρώσει πραγματικά κοντά σας.

Όταν όμως τελικά επιλέξει να καθίσει δίπλα σας, να κοιμηθεί κοντά σας ή να σας ακολουθήσει σε ένα άλλο δωμάτιο, τότε θα ξέρετε ότι βρίσκεστε σε πολύ καλό δρόμο.

topetmou.gr