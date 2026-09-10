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Τα κατοικίδιά μας ζουν δίπλα μας, μοιράζονται το σπίτι και την καθημερινότητά μας και μας εμπιστεύονται απόλυτα. Υπάρχει όμως κάτι που δεν μπορούν να επιλέξουν ούτε να αποφύγουν: τον αέρα που αναπνέουν και, μαζί με αυτόν, τον καπνό του τσιγάρου όταν κάποιος καπνίζει στο περιβάλλον τους.

Για πολλούς ανθρώπους, το τσιγάρο αποτελεί μια καθημερινή συνήθεια που δύσκολα μπορούν να αποχωριστούν. Όμως δεν είναι βλαβερό μόνο για αυτόν που το καπνίζει αλλά και για τους άλλους που ζουν στο σπίτι.

Ένας από αυτούς είναι και το κατοικίδιό μας, το οποίο μοιράζεται άθελά του τον αέρα που αναπνέουμε και γίνεται χωρίς να το θέλει παθητικός καπνιστής. Είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφύγει. Ο καπνός του τσιγάρου δεν μένει μόνο γύρω από τον καπνιστή. Οι βλαβερές ουσίες μπορούν να παραμείνουν στον αέρα, στα έπιπλα, στα χαλιά, στα ρούχα, ακόμη και στο τρίχωμα του ζώου.

Τα επιστημονικά δεδομένα είναι αρκετά σοβαρά ώστε να μας κάνουν να αναρωτηθούμε: μήπως αυτή η συνήθειά μας επηρεάζει τελικά και την υγεία εκείνων που αγαπάμε περισσότερο; Την απάντηση τη γνωρίζουμε.

Οι έρευνες δείχνουν ότι η έκθεση των κατοικίδιων στον καπνό συνδέεται με κυτταρικές βλάβες, αναπνευστικά προβλήματα και αυξημένο κίνδυνο για ορισμένες μορφές καρκίνου. Δεν σημαίνει βέβαια ότι κάθε ζώο που ζει με έναν καπνιστή θα νοσήσει. Σημαίνει όμως ότι ένας παράγοντας κινδύνου βρίσκεται μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Τα ζωάκια μας δεν μπορούν να ανοίξουν ένα παράθυρο, να φύγουν από το δωμάτιο ή να μας ζητήσουν να σβήσουμε το τσιγάρο. Μπορούμε όμως εμείς να το κάνουμε.

Η ζωή με καπνιστή μπορεί να αρρωστήσει ένα ζώο

Η καθηγήτρια Clare Knottenbelt, επικεφαλής μιας έρευνας και καθηγήτρια Παθολογίας και Ογκολογίας Μικρών Ζώων στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, ανέφερε ότι η έκθεση στον καπνό μέσα στο σπίτι έχει ”άμεση επίδραση στα κατοικίδια και μπορεί να προκαλέσει συνεχιζόμενη κυτταρική βλάβη. Οι σκύλοι που ζουν σε σπίτια όπου καπνίζουν απορροφούν σημαντικές ποσότητες καπνού.”

Μια έρευνα τώρα σε γάτες έδειξε ότι τα ζώα αυτά μπορεί να επηρεάζονται ακόμη περισσότερο, πιθανώς λόγω της έντονης συνήθειάς τους να γλείφουν και να καθαρίζουν το τρίχωμά τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να καταπίνουν τα υπολείμματα καπνού που έχουν επικαθίσει στο τρίχωμά τους. Η μελέτη της Γλασκώβης επιβεβαίωσε ότι οι γάτες που εκτίθενται σε καπνό έχουν σημαντικά υψηλότερες συγκεντρώσεις νικοτίνης στο τρίχωμά τους.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τους όρχεις αρσενικών σκύλων αμέσως μετά τη στείρωση και διαπίστωσαν αυξημένη γονιδιακή έκφραση. Αυξημένη γονιδιακή έκφραση σημαίνει ότι ένα συγκεκριμένο γονίδιο είναι πιο ενεργό από το φυσιολογικό, παράγοντας μεγαλύτερη ποσότητα συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Η γονιδιακή έκφραση λειτουργεί ως δείκτης κυτταρικής βλάβης στους σκύλους που ζούσαν σε σπίτια όπου κάπνιζαν. Το εύρημα αυτό θεωρήθηκε ανησυχητικό, επειδή το ίδιο γονίδιο έχει βρεθεί τροποποιημένο σε ορισμένους καρκίνους των σκύλων.

Όταν οι σκύλοι είναι παθητικοί καπνιστές

Δεν είναι μόνο η έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης καθώς και άλλες παλαιότερες μελέτες έχουν συνδέσει τη ζωή σκύλων σε σπίτια όπου καπνίζουν με αυξημένο κίνδυνο για αναπνευστικές παθήσεις και ορισμένους καρκίνους.

Μια από αυτές είναι του Πανεπιστημίου του Κολοράντο Colorado State University, η οποία διαπίστωσε αυξημένη συχνότητα ρινικών όγκων, καρκίνου των ιγμορείων και καρκίνου του πνεύμονα, σε σκύλους που ζούσαν με καπνιστές, σε σύγκριση με σκύλους που ζούσαν σε περιβάλλον χωρίς καπνό. Οι όγκοι αυτοί εντοπίστηκαν ιδιαίτερα σε σκύλους με μακριά μουσούδα, όπως retrievers και German Shepherds καθώς, όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η ανατομία της ρινικής κοιλότητας μπορεί να ευνοεί την κατακράτηση καρκινογόνων σωματιδίων. Στην ίδια έρευνα έχει αναφερθεί συσχετισμός της έκθεσης στον καπνό με τον καρκίνο του πνεύμονα στους σκύλους.

Όταν οι γάτες είναι παθητικοί καπνιστές

Και οι γάτες όμως έχουν το ίδιο πρόβλημα όταν είναι παθητικοί καπνιστές καθώς έχει βρεθεί αυξημένος κίνδυνος λεμφώματος και καρκίνου του στόματος. Μια έρευνα τώρα του Πανεπιστημίου Tufts στη Μασαχουσέτη έχει συνδέσει την έκθεση των γατών σε παθητικό καπνό με αυξημένο κίνδυνο κακοήθους λεμφώματος- η παρατεταμένη έκθεση έχει συσχετιστεί με ακόμη υψηλότερο κίνδυνο- αλλά και με κίνδυνοι οι γάτες να αρρωστήσουν από καρκίνο του στόματος.

Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι οι γάτες που ζουν με καπνιστές έχουν νικοτίνη και άλλες τοξικές ουσίες στο τρίχωμά τους και στα ούρα τους.

Μια σημαντική διευκρίνιση είναι ότι οι παραπάνω έρευνες δεν σημαίνουν ότι κάθε κατοικίδιο που εκτίθεται σε καπνό θα εμφανίσει καρκίνο. Δείχνουν όμως ότι η έκθεση στον καπνό αποτελεί παράγοντα κινδύνου και ότι η αποφυγή της είναι η ασφαλέστερη επιλογή.

Ένα ακόμα εύρημα της έρευνας του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ακόμα και έξω από το σπίτι αν καπνίζουμε, αν οι γάτες έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο, εξακολουθούν να απορροφούν σημαντικές ποσότητες καπνού. Το να καπνίζει κάποιος μακριά από το κατοικίδιο μειώνει την έκθεση, αλλά δεν την εξαλείφει.

Τι γίνεται τώρα αν μειωθεί το κάπνισμα; Η ίδια έρευνα αναφέρει: Όταν οι κηδεμόνες μείωσαν το κάπνισμα μέσα στο σπίτι σε λιγότερα από 10 τσιγάρα την ημέρα, τα επίπεδα νικοτίνης στο τρίχωμα των γατών μειώθηκαν σημαντικά. Παρ’ όλα αυτά, παρέμεναν υψηλότερα από εκείνα των γατών που ζούσαν σε σπίτια χωρίς κάπνισμα.

Η Knottenbelt αναφέρει: ”Παρόλο που το κάπνισμα σε εξωτερικό χώρο και η μείωση της ποσότητας καπνού μπορούν να περιορίσουν την έκθεση του κατοικίδιου, η πλήρης διακοπή του καπνίσματος αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη μελλοντική υγεία και ευεξία του ζώου”. Και τη δική μας, θα λέγαμε εμείς.

Πρόσθετοι κίνδυνοι

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους οποίους ένας σκύλος, μια γάτα ή άλλο κατοικίδιο μπορεί να δηλητηριαστεί από προϊόντα καπνού, όπως: Τρώγοντας οποιοδήποτε μέρος ενός τσιγάρου ή πούρου, πίνοντας νερό που έχει μολυνθεί από αποτσίγαρο ή καταπίνοντας προϊόντα διακοπής του καπνίσματος, όπως τσίχλα ή αυτοκόλλητο νικοτίνης.

Η νικοτίνη είναι τοξική για τα κατοικίδια. Η κατανάλωση τσιγάρου, καπνού ή ακόμη και μέρους ενός πούρου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση. Πιθανά συμπτώματα δηλητηρίασης από νικοτίνη περιλαμβάνουν σιελόρροια, συστολή της κόρης των ματιών, εμετό, διάρροια, τρόμο, σπασμούς και διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

Όπως βλέπουμε το τσιγάρο είναι πολύ επικίνδυνο τόσο για εμάς όσο και για το αγαπημένο μας κατοικίδιο. Μήπως ήρθε η ώρα να το κόψουμε;

topetmou.gr