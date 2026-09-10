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Η Λευκωσία θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια τριμερή Κύπρου-Ισραήλ-Λιβάνου αν της ζητηθεί, ανέφεραν πηγές στο ΚΥΠΕ σχετικά με την επιθυμία που εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, για μία τέτοια συνάντηση κατά την άφιξή του στο Προεδρικό Μέγαρο, για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο κ. Χέρτσογκ, πριν την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, σε δηλώσεις του, εξέφρασε την επιθυμία για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ των Προέδρων της Κύπρου, του Λιβάνου και του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί «όνειρο» για τον ίδιο και ότι είναι σημαντικό να «κινηθούμε προς την ειρήνη στην περιοχή».

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι ο Ισραηλινός Πρόεδρος εξέφρασε μια ευχή βλέποντας προς το μέλλον, στέλνοντας το μήνυμα στον Λίβανο ότι υπάρχει δυνατότητα οι δύο χώρες να τα βρουν.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κράτους του Ισραήλ κ. Isaac Herzog στο Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Σημειώθηκε ακόμη ότι, αυτά τα ζητήματα δεν εξαρτώνται από τη Λευκωσία, και ότι και Ισραήλ και Λίβανος αντιμετωπίζουν εσωτερικά ζητήματα, αλλά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει πρόβλημα να φιλοξενήσει μια τέτοια συνάντηση αν της ζητηθεί.

Όπως αναφέρθηκε, κατά τις διαβουλεύσεις συζητήθηκε η συνεργασία στον αμυντικό τομέα και στον προγραμματισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ότι οι δύο πλευρές θα είναι σε επαφή για το τί μπορεί να αποκτήσει η Κύπρος πιο συγκεκριμένα στην βάση του εξοπλιστικού της προγράμματος. Το Ισραήλ είναι από τους μεγαλύτερους παρόχους αμυντικού εξοπλισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώθηκε.

Ισραηλινές αμυντικές εταιρείες επιδεικνύουν ενδιαφέρον να έρθουν στην Κύπρο και να δραστηριοποιηθούν στη χώρα ώστε να μπορούν δυνητικά να επωφεληθούν από το πρόγραμμα της ΕΕ, SAFE, αναφέρθηκε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε και μία εκκρεμότητα από το 2011, που αφορά σε σχέδια για μια συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας Κύπρου-Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, όπως αναφέρθηκε ακόμη, έθεσε και το ζήτημα του κοιτάσματος Ισάι-Αφροδίτη, και ότι είναι προτεραιότητα, με τους Ισραηλινούς να σημειώνουν ότι είναι κοντά στην ολοκλήρωση.

Κατά τις διαβουλεύσεις οι Ισραηλινοί ζήτησαν και ενημερώθηκαν για το Great Sea Interconnector (GSI), όπως ανέφεραν οι ίδιες πήγες.

Αναφέρθηκε ακόμη, κατά τις διαβουλεύσεις ότι, μετά την σύλληψη του Σιμόν Αϊκούτ τα φαινόμενο ισραηλινών επενδυτών στα κατεχόμενα έπεσε κατακόρυφα, και ότι το κράτος του Ισραήλ είχε διοργανώσει εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με περιουσίες στα κατεχόμενα.

Σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ, σημειώθηκε ότι είναι αμφίρροπο το αποτέλεσμα, αλλά ότι η Λευκωσία έχει κάνει την προεργασία της και είναι έτοιμη για ό,τι προκύψει. Η σχέση είναι αυτή που είναι, σημείωσαν οι ίδιες πηγές, κάνοντας αναφορά στην ιστορική εξέλιξη των σχέσεων των δύο χωρών.

ΚΥΠΕ