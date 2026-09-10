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Καταζητείται ο Samir Doqsi (Asmar), 17 ετών από την επαρχία Λευκωσίας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις που αφορούν μεταξύ άλλων στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διαρρήξεις κτιρίων και κλοπής, κλοπής μοτοσικλέτας κ.α., που διαπράχθηκαν στις 18 Αυγούστου και 07 Σεπτεμβρίου, 2026 στην επαρχία Λευκωσίας.

Για την ίδια υπόθεση, καταζητούνται άλλα δύο πρόσωπα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.