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Με την κατάθεση τριών ακόμη βασικών μαρτύρων της κατηγορούσας Αρχής συνεχίστηκε σήμερα (10/9) ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, η ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης βιασμού με κατηγορούμενο τον εν αργία δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών και είναι η πρώτη μετά τη διακοπή λόγω της θερινής περιόδου του Αυγούστου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, κατά τη σημερινή δικάσιμο κατέθεσαν ενόρκως τρεις μάρτυρες κατηγορίας, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός και ένας εμπειρογνώμονας. Η παρουσίαση της μαρτυρίας της κατηγορούσας Αρχής, από την Ανώτερη Δικηγόρο της Δημοκρατίας, Μικαέλλα Πασιαρδή, βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου στη μέση της.

Η ακροαματική διαδικασία ορίστηκε για συνέχιση στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Συνολικά, στον κατάλογο μαρτύρων της κατηγορούσας Αρχής περιλαμβάνονται περίπου 30 πρόσωπα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις πρώτες ημέρες της δίκης, στα τέλη Ιουλίου, κλήθηκαν και κατέθεσαν περίπου δέκα μάρτυρες της κατηγορούσας Αρχής. Μεταξύ αυτών δεν περιλαμβάνεται η παραπονούμενη, η οποία αναμένεται να καταθέσει σε μεταγενέστερη δικάσιμο.

Ο τρόπος με τον οποίο θα δοθεί η μαρτυρία της θα αποφασιστεί από το Κακουργιοδικείο, με τα ενδεχόμενα να περιλαμβάνουν είτε τη φυσική παρουσία της ενώπιον του δικαστηρίου είτε την κατάθεσή της μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ενώπιον του Κακουργιοδικείου έχουν ήδη εμφανιστεί και μέλη της ανακριτικής ομάδας, τα οποία κατέθεσαν τεκμήρια που περιλαμβάνονται στο μαρτυρικό υλικό της υπόθεσης.

Ο εν αργία δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.