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Η δίκη του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, στο Κακουργιοδικείο για την υπόθεση βιασμού, επαναρχίζει σήμερα, μετά τις διακοπές του Αυγούστου.

Η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών στο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο. Όπως έχει γνωσθεί, τις πρώτες ημέρες της δίκης, στα τέλη Ιουλίου, κλητεύθηκαν και κατέθεσαν περί τους δέκα μάρτυρες της Κατηγορούσας Αρχής, στους οποίους δεν περιλαμβάνεται η παραπονούμενη, η οποία θα καταθέσει σε επόμενη δικάσιμο με τρόπο που θα αποφασίσει το Κακουργιοδικείο.

Αν δηλαδή αυτό θα γίνει με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης.



Πέραν των μαρτύρων κατηγορίας, ενώπιον του Κακουργιοδικείου έχουν ήδη εμφανισθεί επίσης μέλη της ανακριτικής ομάδας που κατέθεσαν τα τεκμήρια.



Ο τελών εν αργία δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.



Ο κατηγορούμενος δήλωσε μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.