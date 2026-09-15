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«Νομίζω δεν εμπίπτω σε αυτούς που αποκλείονται», σχολίασε χαριτολογώντας ο Ανδρέας Μαυρογιάννης όταν του επισημάνθηκαν οι δηλώσεις του Στέφανου Στεφάνου που φωτογράφιζαν προσωπικότητες που το ΑΚΕΛ δεν θα μπορούσε να στηρίξει. Ο τέως διαπραγματευτής επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσε προ ημερών το philenews, ότι η πρόθεση του είναι να ανακοινώσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές πριν και ανεξάρτητα από τις όποιες κομματικές αποφάσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», ο Ανδρέας Μαυρογιάννης παραδέχθηκε ότι η στήριξη του ΑΚΕΛ θα καθιστούσε μια νέα υποψηφιότητα εκλέξιμη. Σημείωσε ότι χρειάζονται μεν και άλλες δυνάμεις, ωστόσο, όπως είπε, το 2023 με τη στήριξη μόνο του ΑΚΕΛ η υποψηφιότητα του πλησίασε στη νίκη.

Αυτή τη στιγμή, ο τεώς διαπραγματευτής θεωρεί ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας υπάρχει ένα κλίμα που δίνει στην υποψηφιότητα του μια δυναμική. Υπό αυτά τα δεδομένα, πρόσθεσε, είναι πιθανό να καταλήξει με τους συνεργάτες του στην απόφαση για ανακοίνωση της υποψηφιότητας του.

Σημείωσε πάντως ότι στην περίπτωση που το καλοκαίρι του 2027 η υποψηφιότητα του δείχνει να έχει χάσει τη δυναμική της, τότε δεν χάθηκε ο κόσμος, υπονοώντας ότι ενδεχομένως σε εκείνη την περίπτωση να προχωρούσε σε απόσυρση.

Ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είπε πως συναντήθηκαν 1-2 φορές και τα είπαν φιλικά. Εκτίμησε ότι είναι πιθανό να είναι και οι δύο ξανά υποψήφιοι, επισημαίνοντας ότι θα ήταν για εκείνον ένας «εξαιρετικός αντίπαλος».

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